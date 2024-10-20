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東北季風持續增強影響，中央氣象局也發布豪雨特報，北海岸、東北部及東部出現大雨，今（20）日新北市金山區陽金公路因豪雨而造成邊坡土石坍方，導致車輛因泥濘受困，稍早剛搶通。另外因0403強震後蘇花公路上方高山坡地仍屬不穩定狀態，蘇花公路(和平~崇德路段)將不排除實施預警性封路。氣象專家吳德榮表示，19日20時歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日東北季風影響，北部、東北部及東部有局部雨，有較大雨勢；東南部亦有局部短暫雨的機率。受東北季風影響昨金山八煙地區24小時降雨量累積超過200mm，造成台2甲陽金公路8.3K八煙路段今日上午7時40分發生泥流，經北分局景美段人員機具積極搶修已立即協助於7時50分排除車輛受困，並於上午9時50分排除泥流恢復雙向通行，後續現場保全機具將進駐採24小時戒護通行。蘇花公路也已有對流雲系發展，依氣象署於10/19-23:50雷達回波顯示，預判回波強度將達50~55dBZ以上，目前強對流回波已朝崇德路段移動，台9線和平~崇德路段並有短暫陣雨現象，因0403強震後蘇花公路上方高山坡地仍屬不穩定狀態，為維繫用路人安全，公路局東區養護工程分局轄管蘇花公路(和平~崇德路段)將不排除實施預警性封路。