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▲林依晨在《不夠善良的我們》慶功宴上表示一開始就覺得許瑋甯會得獎。（圖／記者吳翊緁攝）

▲許瑋甯在發表感言時忍不住落淚。（圖／金鐘獎 Golden Bell Awards YouTube）

許瑋甯以《不夠善良的我們》拿下金鐘迷你女主角獎，她今（20）在社群寫下感謝文，提到2年前過世的外公還有小阿姨，「這兩年失去了最愛，不過我常覺得他們沒有離開。」長文讓許多粉絲都鼻酸了。許瑋甯在IG寫下長文，首先感謝評審，導演徐譽庭，以及飾演「簡慶芬」的林依晨，「我們就像一面鏡子，誰在哪一邊都成立都圓滿，謝謝你給予我的陪伴。」她也提到入圍和得獎，其實是天時地利人和，「很感恩，在這樣的生命旅程遇見了你們。」許瑋甯也感謝工作夥伴，「他們都有一股往前衝的力量和勇氣，帶領偶爾無頭蒼蠅的我瘋狂飛翔，他們也是比我哭得更大聲，掌聲拍得更用力的夥伴，每一次的肯定，都是不辜負對我信任的你們『我可以讓你們驕傲了』是我唯一最終的目標。」最後她感謝家人，永遠當她的充電站，「這兩年失去了最愛，不過我常常覺得他們沒有離開，只要我愛，他們就都在，謝謝你們，我用力生活，徜徉角色，自在呼吸，謝謝金鐘59，愛著愛我的你們，我繼續努力。」事實上，許瑋甯16歲就想當演員，第一次上台領獎的時候，是9年前以《16個夏天》拿到最佳女配角的時候，接著去年以《她和她的她》拿下迷你女主，今年連莊同一個獎項，許瑋甯上台都是感謝同一批人，就是幕後工作人員，許瑋甯曾說，不管有沒有事先想好感言，一定要感謝的都是工作人員，因為他們真的很辛苦。迷你劇集最佳女主角獎入圍的還有林依晨、楊富江、雷嘉汭、楊貴媚，迷你劇集召集人林孝謙說，「迷你劇集女主角廝殺很久，這次討論先過半選出最後兩個，進入最後殊死戰，那最後是雷嘉汭跟許瑋甯，花了40分鐘，非常激烈，林依晨、雷嘉汭都在前面，雷嘉汭像珍珠一樣照亮黑暗世界，她在語言下的苦工也很令人敬佩，就反殺了林依晨，進入殊死戰，但評審也有鼓勵林依晨演出很好，希望她再接再厲。」