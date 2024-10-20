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中職35年台灣大賽昨（19）日在台北大巨蛋揭開序幕，首戰全數售罄，湧入滿場4萬人再創紀錄，然而散場人潮擠在北捷手扶梯上相當危險。對此，北捷今（20）日表示，電扶梯關閉時機，已研議超前部署，於人潮到達前提前關閉扶梯，維護旅客及系統安全。北捷說明，19日臺北大巨蛋球賽，配合20時至22時散場時段，國父紀念館進站人數約1萬9000人。列車加密班距2.5至3分鐘，總計加發5部空車，自人潮進入車站至現場紓解約41分鐘，順利完成大巨蛋球賽散場輸運。北捷指出，依活動預估參加人數安排不同人數支援人力，昨日支援人力39人，另安排專責指揮官及督導主管，並於現場設置指揮中心，除掌握進出站人數外，並於指揮中心設置監控螢幕，可即時監看全站攝影機，掌握車站狀況北捷表示，出口5扶梯上、下乘場，皆派有管制引導人員，下乘場人多時於上乘場管制人員點放旅客往下，下乘場管制人員除引導人員往前走避免塞在扶梯口，昨日已視現場狀況於21:09關閉該處電扶梯，維護旅客安全。北捷也說，北捷仍將持續滾動加強管理，至於電扶梯關閉時機，已研議超前部署，於人潮到達前提前關閉扶梯，維護旅客及系統安全，並呼籲球迷避開人潮較多的出口5，多加利用12米寬的廊道，由出口4更快速地進站乘車。