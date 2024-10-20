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▲姚淳耀首度主持金鐘獎，沉穩表現大獲觀眾好評。（圖／三立提供）

▲開場影片中，姚淳耀（右）與鍾佳播（左）兩人分飾多角，精湛幽默的演技笑翻全場。（圖／金鐘獎 Golden Bell Awards YouTuBe）

第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮昨（19）日晚間圓滿落幕，今年由視帝姚淳耀首次挑大梁主持，表現沉穩內斂大獲觀眾好評。典禮結束後姚淳耀現身《不良執念清除師》慶功宴，他坦言開場的部分最具挑戰，甚至發現自己緊張到手狂抖，而對於台上的表現，姚淳耀則給自己打60分。姚淳耀現身慶功宴時透露，開場的部分壓力最大，而在與台下演員們進行互動環節時，手還不能控制地抖了起來，「我在介紹媚姐（楊貴媚）時，手一伸出去發現在抖欸，心理可能覺得沒那麼緊張，但身體還是出現這樣」。對於台上的表現，姚淳耀給自己打60分，而被問到是否會去看粉絲評論，姚淳耀直言：「現在還不太敢看，先叫老婆幫忙看。」此外，在開場影片中，姚淳耀搭檔網紅鍾佳播，搞笑還原入圍金鐘的5部台劇，包括《不良執念清除師》、《八尺門的辯護人》、《愛愛內含光》、《不夠善良的我們》以及《有生之年》，2人分飾多角還原劇中的經典角色及場景，精湛幽默的演技令台下原班人馬笑翻。