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日前台中市發生女大生遭公車碰撞致死的嚴重事故，引發對台中交通改善的強烈呼聲。市議員張家銨日前於市議會提案指出，市府應參考台北市的經驗，於中市區公車營運與服務品質督導及評鑑委員會中增加民眾代表，以補足使用者角度的多元觀點與意見。張家銨表示，中市區公車營運與服務品質督導及評鑑委員會負責決定公車評鑑指標、審定成績、審議評鑑資料等工作，並制定大眾運輸營運服務的評鑑計畫。而台中市政府會依照各公車客運業者評鑑的結果作為路線經營路權和營運補貼的參考。張家銨指出，台北市自2020年起，於公車評鑑委員會新增民眾代表委員3人，並建立民眾代表、身心障礙團體代表委員遴選制度，讓平時以公車為主要交通工具的市民能夠參與公車評鑑及檢討的過程，共同督導公車服務品質。她認為，本次公車死傷事故，重創民眾對公車品質信心，市政府應立即進行制度改革，真正提升台中市公車營運服務品質。張家銨也批評，市政府在提升台中市交通品質上可以做的事很多，包含道路改善、標誌標線重劃、人行道的建設等，但在市府這次公車重大事故後所提出的改善計畫中卻隻字未提，對人民的安全毫不在乎。她認為，不論是公車評鑑還是其他有助改善台中交通的作為，市府都應納入民眾的意見作為考量，以制定出最貼近使用者角度的作法。對此，中市交通局說明，台中市區公車評鑑均每年度依據中央規範及社會對公車服務的期待設計評分標準，委由第三方公正單位進行評分。為使相關評鑑制度更加透明，預計年底前將設置「台中市市區公車營運與服務品質督導及評鑑委員會」，已將財團法人中華民國消費者文教基金會與身心障礙者團體代表納入成員，性質已與議員建議類似，後續將視委員會運作狀況，研議增加其他外部成員的可行性。