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▲高市府邀請警員拍攝道安短片，宣導無照請勿駕駛。（圖／高市府新聞局提供）

▲先報名機車駕訓再考照，除了正確學習騎車、考取駕照，也能獲得正確的安全駕駛防禦知識。（圖／高市府新聞局提供）

「不無照駕駛，從你我做起！」高市府新聞局與高雄市區監理所合作邀請高市警局新興分局五福二路派出所警員陳里揚，拍攝交通安全宣導短片，呼籲無照請勿駕駛，提醒符合法定年齡，年滿18歲的青年朋友，騎機車前應先考取駕照，有駕照才可以駕駛，請用路人遵守交通規則，守護自身與他人用路安全。警員陳里揚透過短片說明，無駕照，又或是駕照吊銷或吊扣仍駕駛車輛，這些行為都是無照駕駛，強調駕駛車輛前，務必考取駕照。短片中，他也於機車考驗場模擬路考，示範遵照交通標誌與規則行駛，宣導駕駛車輛前考取駕照的必要性，以及正確駕駛的觀念與行為，以降低肇事風險。高市府透過短片將「不無照駕駛，從你我做起」的交通安全觀念融入日常，提醒大家遵守交通規則，共同為用路安全把關。此外，鼓勵年滿18歲準備考駕照的青年，可以先報名機車駕訓再考照，除了正確學習騎車、考取駕照，也能獲得正確的安全駕駛防禦知識。高雄市區監理所表示，經公路局委託陽明交通大學研究分析，經駕訓者較未參加者違規風險降59%、事故風險降低36%，而同時參加駕訓及道路安駕訓練者，違規風險更是降低64%、事故風險降低51%，同時參加兩項訓練者對於降低事故風險成效尤其顯著。為增加考照民眾參與機車駕訓意願，交通部道安會專案補助全國普通重型機車受訓學員，相關說明：亦可至各區監理所網站查詢或洽鄰近監理所站詢問，高雄市區監理所：07-3613161、高雄區監理所：07-7711101。