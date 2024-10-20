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▲大勢女團aespa成員Karina聲勢強大，〈UP〉單曲奪得冠軍。（圖／KARINA IG）

▲aepsa出道五年就累積全球高人氣。（圖／aespa 臉書）

韓國人氣女團aespa的成員Karina近日創下紀錄，以個人單曲〈UP〉奪得她首個音樂節目冠軍，在尚未正式以個人身分出道前便贏得此殊榮這次的奪冠讓Karina展現出她作為Solo藝人的潛力和實力，為未來的個人發展打下堅實基礎 。此外，〈UP〉光是推出純音源的MV，上架才10天就在Youtube上飆破990萬次觀看，人氣指數破表。Karina於昨（19）日參加韓國人氣音樂節目《音樂中心》（Music Core），以個人單曲〈UP〉贏得冠軍，這首歌不僅受到廣大粉絲的喜愛，還讓她在尚未正式出道為個人歌手的情況下奪冠，無疑為她個人音樂生涯增添令人驚艷的紀錄。此次的奪冠顯示出Karina具備未來成為頂尖個人藝人的潛力。〈UP〉這首歌曲最初是在aespa的世界巡演「SYNK: PARALLEL LINE」上首次亮相，Karina在演出中為粉絲獻上了這首單曲的表演。同團成員Winter、Ningning和Giselle也分別演唱了她們的個人歌曲〈Spark〉、〈Bored!〉以及〈Dopamine〉。目前這些歌曲都已在各大音樂平台上架。aespa作為SM娛樂旗下的超人氣女團，由Karina、Winter、Ningning和Giselle四位成員組成，自2019年以單曲《Black Mamba》出道以來，憑藉後續發行的《Next Level》一舉躍升為全球熱門團體。2024年，aespa展開了她們的第二次世界巡演「SYNK: PARALLEL LINE」，自7月從韓國首爾起跑，巡演遍及多個國家和城市，並預計會在巡演中帶來更多新專輯的精彩曲目 。