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▲Rosé和火星人的互動宛如兄妹，私下感情也很好。（圖／Rosé IG）

▲Rosé（右）在新歌〈APT.〉的MV中還大膽吻了火星人（左）的臉頰。（圖／ROSÉ YouTube）

南韓女團BLACKPINK成員Rosé近日推出SOLO單曲，是和火星人布魯諾（Bruno Mars）合作的新歌〈APT.〉，該首歌做為專輯主打，曲風輕快又洗腦，一推出立刻收穫滿滿好評。而Rosé和火星人簽約同間唱片公司，私下也有好交情，昨（19）日Rosé就貼出一段她教火星人講韓文的畫面，讓粉絲笑翻。〈APT.〉MV中也有火星人拿韓國國旗「太極旗」的畫面，Rosé還偷親火星人臉頰，神級合作讓粉絲興奮直呼：「太狂了！」Rosé新歌〈APT.〉18日上線，MV累計觀看次數已經突破5千萬，相當驚人。Rosé昨日也在IG分享一段影片，只見火星人主動詢問她：「（韓文）要怎麼說，大家好，希望你們享受〈APT.〉」，Rosé一聽立刻化身韓語小老師，教火星人說：「〈APT.〉麻尼撒朗黑揪誰呦（多多喜愛〈APT.〉）」火星人跟著模仿，「糙拎呆」的腔調讓粉絲笑翻。兩人逗趣互動吸引網友留言，「他沒有要認真唸對的意思」、「哇，布魯斯居然講韓文」、「哈哈哈太可愛了」、「〈APT.〉非常好聽喔」。除了學韓文外，火星人在MV中也手舉韓國國旗揮舞，玩的不亦樂乎，兩人合作擦出的火花，讓粉絲看了大讚：「太狂了」、「不愧是Rosé，連火星人都請得動」、「身為Rosé的粉絲實在太幸福了」。而Rosé在拍攝MV時，也太膽親吻火星人的臉頰，女神「螢幕初吻」就這樣獻出，也讓粉絲超級驚喜。Rosé也提到〈APT.〉的創作靈感，是來自韓國有名的酒桌遊戲「Apartment」，Rosé說：「這個遊戲非常簡單，不僅能讓人開心，還能迅速打破任何派對的冷場。」Rosé她透露自己有一天晚上在錄音室教團隊玩這個遊戲，大家都玩得不亦樂乎，「尤其是當我開始唱起來時，所有人都被深深吸引了。於是我們決定把它變成一首歌。之後，火星人布魯諾也加入了這個創作過程」。〈APT.〉也成為Rosé專輯主打歌，首張錄音室專輯《rosie》將在12月6日正式發行。