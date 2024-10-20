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2024-25 NBA季前熱身賽全部結束，例行賽即將開始，達拉斯獨行俠本季網羅前金州勇士冠軍功臣Klay Thompson入隊，不過他熱身賽至今4場比賽，場均僅7分，投籃命中率只有24.1%，狀態低迷，甚至比進攻表現同樣被人詬病的洛杉磯湖人新秀Bronny James還更糟糕，狀態讓人有些擔心。Thompson今夏拒絕和勇士續約，選擇來到德州另起爐灶，加盟獨行俠隊爭取更多戰術地位。不過熱身賽至今，他的出手總計29投7中，投籃命中率24.1%，平均每4次出手還進不了1球，還沒進入狀態。三分球命中率則是33.3%，也不到個人水準。作為對比，同樣進攻表現差勁的Bronny，在昨天對勇士的比賽打出代表作後，個人命中率已經上升到29.7%。他季後賽出戰6場比賽，場均4.2分1.7籃板0.3助攻，投籃命中率29.7%，三分命中率8.3%。在之前對上洛杉磯快艇的熱身賽，Thompson一度9投0中，三分球6投0中，前NBA球員Brian Scalabrine在節目上為其緩頰，「我是有點擔心，但也必須說，從過往經驗來看，有些射手在休賽季有起伏，然後在例行賽回歸正常，他們往往需要一點時間來找到節奏，所以我會再給他至少一個月的時間，然後再做出任何尖銳的批評，去評價Klaym是否不再是優秀球員。」Scalabrine也強調，熱身賽獨行俠讓主力多休息，除非Thompson已經和Luka Doncic和Kyrie Irving是一起出戰的，否則很難評價他目前狀況，「他一直都是一個出色的接球投籃射手，他一直都必須依靠別人給他創造空檔，我不認為他會回到以前的巔峰狀態，但在球星身邊打球能夠幫助他，他們將會創造互利的關係。 」