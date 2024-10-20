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▲今（20）日晚間一直到明天降雨情況將會趨緩，但山區還是有大雨出現機會。（圖／中央氣象署提供）

秋颱變幻莫測！中央氣象署預報員葉致均受訪表示，明（21）日熱帶低壓有可能發展成為今年第20號颱風「潭美」（Trami，越南命名）。目前颱風的規模與路徑仍需觀察，葉致均表示，目前「路徑分歧難測」。颱風正朝呂宋島東方海面移動，進一步預測需待颱風抵達呂宋島後才能進行。台灣可能會在週四（24日）受到外圍雲系影響，北部及東北部地區可能會有陣雨或局部大雨。今天北部及花蓮持續降雨，但這並非颱風帶來的雨勢，主要是受到東北季風增強的影響。預估降雨將持續到今晚，並逐漸趨緩。預計週一、週二將會是相對晴朗的好天氣，但新颱風可能生成。葉致均表示，根據資料顯示，最快在今明兩天（20日、21日）就有可能形成熱帶低壓，甚至發展為颱風。目前觀察到的未來路徑顯示，短期內颱風將朝向呂宋島東方海面移動。潭美颱風的路徑分歧較大，難以預測。葉致均表示，部分模式顯示颱風可能直接穿越呂宋島，進入南海，另一些模式則顯示颱風可能逐漸北上。後續路徑變化仍需進一步觀察。如果潭美對台灣產生影響，最快可能在24日受到外圍雲系的影響，週三、週四北部和東半部地區將開始下雨，北海岸、北部山區和宜蘭有局部大雨的機會。至於颱風的規模，仍無法判斷，需待颱風形成後才能進行觀察，預計在呂宋島東方海面時，週二、週三再進行進一步的路徑和規模預測。目前颱風尚未形成，因此現在討論停班停課為時過早。📍最快生成颱風的時間：10/21（一）📍路徑和規模的預測時間：10/22（二）、10/23（三）📍台灣開始受外圍雲系影響下雨時間：10/24（四）