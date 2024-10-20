我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「澎福古棗味」推出「炸棗」 於10/19至10/20 11:00~18:00快閃限量販售。（圖／大樂購物中心提供）

「2024愛你愛食在澎湖」澎湖物產展，即日起至10/31在大樂購物中心特賣場推出。集結澎福古棗味、Brasserie Lucienne露露法式餐館、宏裕行、海鳥愛吃、黑妞澎湖名產、望安一條根、日興紋石、燈塔計劃等澎湖在地優質廠商參與，讓民眾在高雄就能買到澎湖的好商品。在澎湖婚宴喜慶大日才能嚐到的傳統美食「炸棗」，即日起至10/20晚上6點於「澎福古棗味」攤位快閃限量販售，「炸棗」Q軟糯米皮包入澎湖花生研磨而成的花生顆粒內餡，高溫油炸後起鍋放冷，外皮口感Q彈，內餡香甜不膩口。「Brasserie Lucienne露露法式餐館」特地為大樂澎湖展研發「HI~我在澎湖心在馬賽海鮮拉麵」特價一份599元，每日限量販售，使用了傳統馬賽濃湯手法，加入澎湖新鮮石鮔、野生魚排及特色海鮮，濃郁湯頭是經過12小時熬煮的精華，讓魚骨及蝦殼湯底呈現寶石般的紅色，完美呈現澎湖海鮮的美味。另外，在1F食品百貨區獨家販售的限量商品「澎湖七品海鮮盤」超值特價一組399元，內含小卷切、軟絲切、花枝丸、狗母魚丸、虎斑花枝漿、熟白蝦、扁蟹身，來自海島的新鮮食材適合放入火鍋烹煮，或熬煮成海鮮湯品，或是搭配喜好食蔬清炒，皆能嚐到滿滿的鮮甜味。還有急速冷凍完整保留甘甜美味的「水晶脆捲」、肉質肥美的「有卵脆捲」、柔軟細緻且鈣質豐富的「七美吻仔魚」以及燙熟後再經過曝曬的「日曬蝦仁」等。在1F食品百貨區首次販售的澎湖在地茶「風茹茶」，素有澎湖人的青草茶之稱，冷熱泡皆適宜，兼具青草茶的涼爽與菊花茶的芳香，以及在澎湖烏崁用天然乳酸菌手工醃漬的「乳酸高麗菜」。澎湖在地知名廠商「日香美食坊」限量製作的「仙人掌飯」，以及最佳的下酒菜「皮蛋香螺」，人工去殼的新鮮海螺加入獨家配方及皮蛋，鹹香夠味。「2024愛你愛食在澎湖」澎湖物產展，即日起至10/31展售期間還推出多樣澎湖特色滿額好禮、「嚐鮮抽抽樂」以及滿額抽獎等好康活動，想嚐鮮的民眾不要錯過。