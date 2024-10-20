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▲50嵐悄悄開賣「重焙烏龍拿鐵」中杯50元、大杯65元。（圖／50嵐中區提供）

▲可不可以「品木宣言ORIGINS」蘋果奇肌系列為靈感，打造全新「蘋玉烏米」聯名飲品。（圖／可不可熟成紅茶提供）

▲可不可熟成紅茶x品木宣言聯名專屬杯套、「品木宣言蘋果奇肌體驗組」、200元獨家專屬折價優惠券。（圖／可不可熟成紅茶提供）

手搖飲料新品生力軍報到，50嵐鮮奶茶再加一，悄悄開賣「重焙烏龍拿鐵」茶感升級有焙火茶香；可不可熟成紅茶則首度聯名保養品牌「品木宣言ORIGINS」，以話題度高的蘋果奇肌系列為靈感，打造全新「蘋玉烏米」聯名飲品搭配專屬風格杯套，還有專屬優惠可以領。過去以不澀又回甘的黃金烏龍圈粉不少的50嵐，喜迎創店30週年，創新使用全新茶葉打造「重焙烏龍拿鐵」新品。透過焙火慢工呈現高山烏龍清雅木質調茶香，選以茶湯1:1搭配鮮乳的「重焙烏龍拿鐵」，在焙火香氣中喝得到熟韻醇厚茶感。隱藏版新品悄悄開賣，限定中區桃園、新竹、台中、雲林、嘉義10間門市試賣。中區試賣門市：「桃園」南平店/長庚一店、「新竹」竹科新店/新竹中正店、「台中」健行店/向心南店/精誠店/沙鹿靜宜店、「雲林」斗六中山店、「嘉義」友愛店。可不可熟成紅茶聯名再＋1！首度攜手保養品牌「品木宣言ORIGINS」，以品木宣言新上市便創造高話題的蘋果奇肌系列為靈感主軸，推出全新聯名飲品「蘋玉烏米」，融合紅茶與米香烏龍搭配青森蘋果口味的粉條、最後加入新鮮檸檬片畫龍點睛，果茶香氣清新香甜。還打造可不可吉祥物成哥的「蘋果奇肌樂園」變身成聯名杯套，只要掃描杯套背面的QRcode、加入品木宣言官方Line帳號，完成指定步驟即可至全台品木宣言品牌櫃位領取「品木宣言蘋果奇肌體驗組」乙組，可享品木宣言200元獨家專屬折價優惠（數量有限，贈完為止）；而外送平台Uber Eats同步優惠，購買「可不可限定蘋果奇肌套餐」即可獲得品木宣言穩膚亮顏體驗組乙組＋品木宣言200元折價券，再加碼至品木宣言品牌專櫃領取「蘋果奇肌體驗組」乙組；數量有限贈完為止。