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▲小S的服裝相當前衛，鮮黃色的禮服讓她女王氣場全開。（圖／NOWnews攝影中心）

▲派翠克（右）無奈直呼：「當你金鐘獎坐第1排，但還是被擋到。」（圖／派翠克IG）

▲小S於2022年身穿「巴洛克式相框」走金鐘紅毯，當時也引發粉絲熱議。（圖／小S臉書）

▲小S（左）與派翠克（右）主持的《小姐不熙娣》無緣抱走綜藝節目主持人獎。（圖／派翠克臉書）

第59屆金鐘獎頒獎典禮於昨（19）日晚間順利落幕，其中以《小姐不熙娣》入圍最佳綜藝節目主持人的小S及派翠克，儘管最終無緣得獎，仍是不少粉絲討論的焦點。小S當晚以一身黃色浮誇禮服登場，造型相當前衛，瞬間吸引眾人目光，然而衣服上的羽毛卻不時戳到派翠克，事後他曬出1段典禮上的幕後花絮，無奈表示「轉頭還會吃到肩膀」，讓粉絲看了全笑翻。小S選穿金黃色網紗高級訂製服，氣場全開，有鳳梨、香蕉的既視感，相當引人注目。然而搭檔派翠克卻是苦不堪言，昨日他在IG分享了觀賞頒獎典禮的片段，寫下：「是不是上帝在我眼前遮住了簾，忘了掀開」、「當你金鐘獎坐第1排，但還是被擋到。」畫面中小S禮服上的浮誇羽毛不僅遮住派翠克的視線，甚至不時被戳到，他只能用手指將薄紗稍微推開，派翠克在留言區無奈直呼：「有時候轉頭跟姐講話還會不小心吃到她肩膀。」貼文曝光後瞬間引發討論，不少粉絲紛紛笑翻表示：「好好笑，太喜歡你們了」、「感覺好癢」、「哈哈哈超好笑」、「下次穿羽毛裝來跟S姐拼了！」事實上，小S以浮誇造型出席典禮已經不是第1次，2年前她以一身黑絲絨禮服配上金色高聳墊肩亮相，整個人宛如「巴洛克式相框」，當時也一度掀起熱議，粉絲紛紛笑稱：「紅毯女王當之無愧」、「到底有多少怪衣服！」