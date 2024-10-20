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▲麋先生攻高雄巨蛋倒數，透露演唱會內容會有更動，希望大家觀賞時能感到驚喜。（圖／相信音樂提供）

金曲樂團麋先生宣布〈馬戲團運動 CircUs〉世界巡迴演唱會加場，將在2025年3月1日前往高雄巨蛋開唱，門票今（20）日一開售，便有許多歌迷湧入售票系統搶票，不過太受歡迎不到1分鐘便全部完售，甚至一度出現網站掛掉的現象，許多沒搶到的粉絲也紛紛在各大社群上求票，由此可見其超高人氣。金曲樂團麋先生MIXER今（2024）年正式展開〈馬戲團運動CircUs〉世界巡迴演唱會，首站成功攻下台北小巨蛋後，麋先生明年3月1日將移師高雄巨蛋盛大開唱。對此，麋先生也充滿期待，期許高雄站也能夠再次創造秒殺紀錄，團員表示：「謝謝大家陪我們一起完成了小巨蛋，接下來跟著麋先生一起回到高雄吧！」麋先生即將回到「初心之地」開演唱會，吉他手喆安憶起從前，經常在高雄巨蛋附近吃喝玩樂，從沒想過有一天能在裡面舉辦演唱會。吉他手小B則透露，小巨蛋演唱會結束後，就開始構思高雄站的表演內容，可能會有一些改變，希望大家會感到驚喜。麋先生表示，距離明年3月的演唱會還有一段時間，有充裕的時間檢討與調整演唱會流程。貝斯手以諾則表示，隨著時間一點一點流逝，期待感就越來越強烈，也提到在小巨蛋收穫了許多好評，期望高雄巨蛋也能讓大家值回票價！