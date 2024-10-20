▲太平戶所主任王琇昤頒贈成功配對者專屬配對禮（圖／民政局提供2024.10.20）

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台中市政府民政局與太平區戶政事務所(19)日共同舉辦「氣質開球一號木竿～揮出高遠球」地方特色單身聯誼活動，帶領37位單身男女前往鴻禧太平高爾夫球場，讓參加者透過互動遊戲與運動的方式探索高爾夫，紛紛直呼新鮮又有趣。民政局長吳世瑋表示，單身聯誼活動成功促成12對民眾互表心意，配對率高達六成六，期許配對成功的參加者感情持續加溫，攜手揮出愛的勝利一桿。吳世瑋指出，台中市單身民眾聯誼活動，結合不同活動主題，營造愉快有趣的交友氣氛，讓參加者自然拉近彼此距離，創造交往契機。此次活動太平戶所結合在地特色鴻禧太平高爾夫球場，安排推桿練習、團康聯誼及生態導覽等趣味活動，讓參加者以輕鬆、愉快的心情在群山環繞，風景優美的園區內，盡情體驗高球揮桿的樂趣，也能解放疲憊的心靈，敞開心胸自然互動，以愉快的心情加速認識熟悉彼此，共度歡愉的時光。太平戶所主任王琇昤表示，太平區是台中市面積第二大的行政區，境內植物生態豐富，眾多鳥類棲息，鴻禧太平高爾夫球場位於太平區中央山脈群山中，是一個青山綠水，景色怡人的球場，此次活動也特別邀請球場執行副總陳宏銘及大師級教練詹錦鏜、廖文裕等人現場指導，分組解說高爾夫球揮捍、推捍等技巧，並安排推桿競賽，同時結合互動遊戲，增加參加者的合作與默契。此外，也進行球場生態導覽，讓參加者更加瞭解太平，感受大自然的魅力，留下美好的回憶。太平戶所說，此次參加者蔡小姐表示，一直認為高爾夫球運動是一種很高貴的運動，難以接觸，今天來參加活動後，才發現高爾夫球是一項老少咸宜的運動，覺得此次活動讓不善交際的人，也能輕鬆拓展人際關係，結交到新朋友，非常充實有趣，讓她收穫滿滿。民政局表示，台中市今年1至9月粗結婚率為4.21‰，位居六都第一，且近5年結婚率均高於全國，在市長盧秀燕帶領之下，市府團隊積極健全社福、文教措施及全市生活機能等，包括生育津貼加碼至2萬，更力推「托兒倍倍增」、「公幼再加量」及「區區親子館」等，以及六都最低公托月費，讓民眾在台中安心成家。此外，市府也持續推出主題式單身民眾聯誼活動，提供適婚男女自然不尷尬的交友環境，提升市民「樂婚、願生、能養」的意願，打造婚育友善幸福城市。