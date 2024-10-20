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▲近日黃曉明出席活動，談到新女友葉珂時雲淡風輕的表示：「如果我的事情能夠讓大家樂呵一下的話，這也是一件很樂呵的事情。」（圖／芒果撈小萌主微博）

▲批伍佰的歌「猥瑣」！葉珂遭陸網嗆爆：沒文化裝高級（圖／微博）

▲葉珂諸多行徑也讓陸網忍不住無語表示：「離譜到好好笑。」（圖／葉珂微博）

中國男星黃曉明2022年與前妻Angelababy（楊穎）離婚後，上月高調認愛新女友網紅葉珂，不過葉珂以往直播中的發言也頻頻被挖，爭議不斷，日前葉珂又被爆出嫌棄伍佰的歌曲「猥瑣」、陶喆與蔡依林的KTV名曲〈今天你要嫁給我〉很丟人，再次被兩岸網友大規模炎上。女友身陷謾罵多日，黃曉明近日才首度發聲回應，笑說葉珂的行為，讓大家「樂呵」一下的話，也是一件很「樂呵」的事情，「樂呵」二字一出，卻再度被陸網炮轟。近日黃曉明出席活動，首次公開談及新女友葉珂，被問到女友近來掀起的爭議時，情緒相當穩定的黃曉明也雲淡風輕的表示：「如果我的事情能夠讓大家樂呵一下的話，這也是一件很樂呵的事情，人生無非就是我笑笑別人，別人笑笑我，大家一起加油吧。」一番正能量發言說完還不忘鞠躬致謝，感謝粉絲到場支持。不過陸網卻對黃曉明護航葉珂的這番言論並不買帳， 尤其是「樂呵」一詞直接讓網友炸鍋，登上熱搜，大量網友忍不住出言痛批：「你管你女友對人人身攻擊叫樂呵？」、「這樣說是覺得自己很豁達了大度嗎？」、「你女友這樣詆毀別人不是該道歉嗎？」、「兩個笑話真的是絕配」、「好抽象的鬆弛感，他跟葉珂去名媛培訓班旁聽了嗎？」狂酸黃曉明與葉珂一個被窩裡睡不出兩種人。雖然粉絲出面緩頰，表示黃曉明作為藝人、男友，被問到這種裡外不是人的問題，回覆已經算是非常大度、得體了，但仍然不減外界諷刺、謾罵的聲浪。黃曉明與葉珂的戀情公開不過1個月，葉珂的種種行為已被網友稱：「最新互聯網笑話」，其爭議也被當作「梗」在網路上瘋傳，回顧葉珂的事蹟，她先是在直播中用紅酒的品鑑方式品嚐蛋糕被狂罵做作、貶低Angelababy所代言的奢侈品牌Dior、「戰地域」嫌棄北方人說話口音兇狠、父母就讀科系疑似造假、臉上微整但整了百分之40、自創服飾品牌疑似抄襲，近來又口出「金句」，稱自己午餐只吃表花小蛋糕以及認為在學校上廁所非常粗魯，遭到群嘲，直到如今被挖出人身攻擊伍佰、蔡依林、陶喆得罪大批歌迷，諸多行徑也讓陸網忍不住無語表示：「離譜到好好笑。」