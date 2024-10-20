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▲楊謹華走過7次金鐘獎，終於在今年如願得獎。（圖／記者嚴俊強攝）

楊謹華以《不良執念清除師》拿下金鐘獎最佳女配角獎，經歷一個晚上沉殿，她今（20）在IG發感謝文，開心喊，「我破蛋了！」釣出《一把青》演員連俞涵以及藝人好友賈靜雯、李雪、黃小柔、方志友等人留言恭喜。楊謹華長文寫下感謝文，「下了台那一刻，還是覺得有點不真實的走著想著，但看到每一個人用最誠摯祝福的眼神跟我說著『恭喜妳！恭喜妳！』我感受到每一個人都比我還要開心，讓我覺得我何其幸運，真心的謝謝每一位跟我說恭喜的你們，這一刻我發現，我是無比的幸福，被許多人愛著、支持著，我會永遠的記住這一刻。」由於她在台上哭到幾乎無法說話，她也提到，「還請見諒在台上情緒有點激動沒有好好的說話（畢竟我也是第一次上台啦）我想好好謝謝林冠慧導演，沒有她這麼精采的劇本，就不會有這麼多生動的人物及感人的故事，謝謝妳相信我可以去詮釋妳心中的葉寶生。最重要的是謝謝評審們的肯定！願意把那重要的票投給了我！」最後她感謝父母，在她決定要當演員時，給予支持，還有公司所有夥伴，願意接受她這個有點任性的姐姐，「謝謝ㄧ直以來無條件支持我的粉絲們，謝謝我的好友們，願意對我包容與傾聽及鼓勵！最後我想說～我會繼續努力拍著我最愛的戲、最愛的表演！」今天她也立刻回歸演員工作，出門讀本，「我破蛋了，珍珠串要放在抽屜裡收著了，這是我第一次沒寫感謝詞。」不少粉絲都留言恭喜她，「演技有目共睹且滿滿的正能量」、「我的師娘終於」、「實至名歸」、「妳得奬真令人感動」，《一把青》演員連俞涵也留言，「恭喜師娘，恭喜恭喜！」還有劉品言、方志友、黃小柔、曾之喬、賈靜雯、温昇豪、以及即將在影集《影后》合作的新生代演員李雪，甚至孫芸芸都留言恭喜。