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▲張菲（上右2）被5名啦啦隊正妹包圍，72歲的他看起來還是很健康。（圖／小楓IG）

▲鴻海創辦人郭台銘（左起）2020年找來張菲和吳姍儒主持鴻海尾牙活動。（圖／資料照）

72歲「綜藝大哥大」張菲引退6年，節目《綜藝菲常讚》在2018年停播以後，他就鮮少再露面主持，近日疑似重新復出，接下手遊代言廣告，和台啤雲豹啦啦隊正妹們同框，一起拍攝廣告。「電豹女」小楓18日在IG貼出當天工作的側拍照，只見張菲身體依舊硬朗，和以前一樣留著大鬍子、捲髮，戴墨鏡現身，被一群「電豹女」環繞，看起來精神很不錯。近日張菲復出工作的照片流出，「電豹女」小楓發文，表示和其他啦啦隊女孩及張菲一起拍攝電玩廣告，只見張菲身穿白色襯衫、灰色西裝，看起來身體很硬朗，72歲的他完全沒有白頭髮，還是以捲髮、大鬍子的形象示人，狀態維持得很不錯。小楓也笑說可以跟菲哥一起代言遊戲「很榮幸」。事實上，張菲曾經歷兩次引退，2011年9月24日節目《綜藝大哥大》停播後，張菲就神隱多年，直到2018年才重新主持節目《綜藝菲常讚》，可惜收視率不佳，加上製作成本高，1月開播在9月就正式停播，張菲再度消失在螢光幕前。在張菲休息的這段時間，其實他還是有現身主持尾牙活動，2020年他第8度主持鴻海尾牙，更搭檔吳宗憲的女兒吳姍儒（Sandy）。據悉，張菲主持的鴻海的價碼，每年固定是新台幣500萬元，如此鉅額也難怪只有鴻海負擔的起；後來因為疫情關係，鴻海連3年沒辦實體尾牙，今年初的尾牙則由Lulu（黃路梓茵）、陳漢典接手，不見菲哥身影。