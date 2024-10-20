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交通部盤點全台行人易肇事路口，其中台中市有63處，為加速改善行人道路安全，市府交通局全面積極趕工，於9月底達成交通部指示32處的階段性目標，預計年底前將完成63處路口改善。另針對路口優化，截至10月上旬已完成設置行人庇護島257處、退縮行穿線166處、標線型人行道180條、綠斑馬767處、行人號誌2126處、行穿線照明燈23處，及137處行人專用時相，388處行人早開時相，保障行人優先路權。交通局表示，為有效提升行人友善、安全的通行環境，交通部推動「永續提升人行安全計畫」，清查全台須改善的危險路口，國土署並挹注補助經費，鼓勵地方政府運用整體性及系統性規劃落實改善，其中，台中市有63處列為行人易肇事路口，交通局逐一分析各路口碰撞構圖提出改善對策，為利工程推動順利，執行過程邀集無障礙團體代表與交通專家學者進行「設計圖說審議會」，接續至各區辦理會勘，向立法委員、市議員及里辦公處說明改善方法與效益，獲地方民意大力支持。交通局長葉昭甫指出，交通局積極推動「人本交通」政策，針對交通部納入的台中市行人易肇事路口，透過標線型人行道、路口人行道截角外推、調整車道配置、綠斑馬、設置紅燈倒數、放大型行人燈及行人號誌早開、遲閉等提升行人安全，目前已完工啟用的路口，例如南區高工路與工學二街路口鄰近台中高工，優化路口行人動線環境，調整人行道轉角並增設斜坡道，同步規劃左轉車道並辦理行穿線退縮、增加標線型人行道並設置行人早開時相等。交通局說明，加強學區改善的路口，還有西區三民路與民生路口鄰近台中科技大學，透過路口轉角繪設標線行人行道及行穿線退縮，擴大行人等候空間並設置行人早開時相；北區學士路與五順街口鄰近中國醫藥大學，利用人行道路口截角外推，及設置斜坡道並繪設標線行人行道等，交通局發揮遇到困難就解決的「推土機」精神，加速完成32處路口優化，達到破5成進度。葉昭甫表示，為配合中央行人交通安全設施條例，市府持續改善行人通行環境，優化路口標誌標線號誌、人行道與騎樓整平改善，提升市民步行環境，在執法面祭出鐵腕守護行人，宣導「車輛慢看行，行人安全行」，也將持續針對人、車、路、環境提出對應的改善方案，藉由分析改善地點的肇事資料前後比較結果，檢討改善成效，達到永續、人本、共好的交通目標。葉昭甫進一步說明，「因應路況對症下藥，精進道路交通安全」，考量各路口交通特性會隨車流、道路環境、用路人習慣及肇事原因等不斷改變，交通局後續將針對易肇事路口持續審視交通狀況，透過工程、教育、執法等3E面向，進行精進改善，提升人行安全，並加強向地方民眾宣導，落實人守法、車禮讓、路安全的觀念，降低易肇事路口危險程度。