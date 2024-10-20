台灣四大超商之間的競爭相當激烈，各大品牌常常推出優惠活動吸引客人。不過近期就有民眾發現，萊爾富在週末中午時段生意爆棚，而且冷藏櫃便當全被掃空，優惠真相曝光後，也讓許多網友大喊：「看到一定拿！」
萊爾富週末生意爆棚！超優惠49元便當全被掃空
近期有網友在論壇PTT上發文分享「最近萊爾富推49元便當幸福時刻，這週人潮比上禮拜還多，每個人進去都至少拿了2個便當以上去結帳，才10點半不到冷藏櫃就空了一半，這次萊爾富策略是不是大成功？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我這裡都空了，婆媽直接搶翻」、「根本買不到啊，剛剛去看只剩下涼麵」、「79~99便當直接49 比友善時光便宜，不可能不買」、「直接5-7折，真的會特地跑一趟欸」。
萊爾富10月推超狂優惠！下週還有機會吃到
事實上，萊爾富這個49元便當活動已經在社群掀起轟動，萊爾富在10月份推出「Happy Hour假日一起來吃午餐」活動，連續4週的週六、日上午10：00至下午2：00，消費者可到萊爾富指定門市購買指定便當/麵類全品項（韓式部隊鍋、紅燒牛肉麵、叉燒豚骨拉麵，不參與此活動）享單件優惠價49元優惠，每人單筆限購2件，依各門市庫存限量販售，售完為止。
《NOWnews》記者也實際前往住家附近的萊爾富，中午12點30分抵達現場，便當冷藏櫃的49元便當已經全被掃空，只剩下三盒涼麵，以及其他未特價的鮮食品項，在前往門市時，還有其他顧客特地為了49元便當來也無奈撲空，搶手程度可見一斑，想購買的民眾可能要在當天10點就準時前往門市報到。
萊爾富49元便當不是最便宜的！全聯下午1點搶到36元便當
萊爾富開賣49元便當還不是最便宜的！全聯與農業部合作的「60元幸福餐盒專案」還在執行中，可以到農業部指導網站「幸福食材網」進行搜尋，查看各店數量，而且每到下午1點，全聯還會再貼上6折貼紙，等於36元就能吃到配料滿滿的福利餐盒。
就有鄉民分享自己成功下午1點買到了36元全聯便當，但也透露，自己是住在相對偏鄉的「萬里」，才買到6折的36元便當，市中心的全聯可能在60元階段就已經被搶購一空了。
不少網友也羨慕表示，「我家附近別說打折了，原價一上架就沒了」、「從來沒搶到雞排便當過」、「我們這邊全聯一點只剩鹽酥雞」。
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近期有網友在論壇PTT上發文分享「最近萊爾富推49元便當幸福時刻，這週人潮比上禮拜還多，每個人進去都至少拿了2個便當以上去結帳，才10點半不到冷藏櫃就空了一半，這次萊爾富策略是不是大成功？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我這裡都空了，婆媽直接搶翻」、「根本買不到啊，剛剛去看只剩下涼麵」、「79~99便當直接49 比友善時光便宜，不可能不買」、「直接5-7折，真的會特地跑一趟欸」。
萊爾富10月推超狂優惠！下週還有機會吃到
事實上，萊爾富這個49元便當活動已經在社群掀起轟動，萊爾富在10月份推出「Happy Hour假日一起來吃午餐」活動，連續4週的週六、日上午10：00至下午2：00，消費者可到萊爾富指定門市購買指定便當/麵類全品項（韓式部隊鍋、紅燒牛肉麵、叉燒豚骨拉麵，不參與此活動）享單件優惠價49元優惠，每人單筆限購2件，依各門市庫存限量販售，售完為止。
《NOWnews》記者也實際前往住家附近的萊爾富，中午12點30分抵達現場，便當冷藏櫃的49元便當已經全被掃空，只剩下三盒涼麵，以及其他未特價的鮮食品項，在前往門市時，還有其他顧客特地為了49元便當來也無奈撲空，搶手程度可見一斑，想購買的民眾可能要在當天10點就準時前往門市報到。
萊爾富49元便當不是最便宜的！全聯下午1點搶到36元便當
萊爾富開賣49元便當還不是最便宜的！全聯與農業部合作的「60元幸福餐盒專案」還在執行中，可以到農業部指導網站「幸福食材網」進行搜尋，查看各店數量，而且每到下午1點，全聯還會再貼上6折貼紙，等於36元就能吃到配料滿滿的福利餐盒。
就有鄉民分享自己成功下午1點買到了36元全聯便當，但也透露，自己是住在相對偏鄉的「萬里」，才買到6折的36元便當，市中心的全聯可能在60元階段就已經被搶購一空了。
不少網友也羨慕表示，「我家附近別說打折了，原價一上架就沒了」、「從來沒搶到雞排便當過」、「我們這邊全聯一點只剩鹽酥雞」。