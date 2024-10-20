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19日晚間，台中七期豪宅驚傳命案，一名26歲的許姓男子陳屍屋內，疑似遭凌虐死亡，身上有多處傷痕，傳有涉及毒品、詐騙等案件，對此，檢警已介入偵辦，但未證實男子遭虐殺。據了解，昨天晚間，驚傳台中七期豪宅發生命案，許姓男子疑似遭虐打囚禁致死，遺體有多處瘀青傷痕，且用繩索綑綁，檢警介入偵辦，台中地檢署表示，目前遺體已相驗完畢，未透露偵辦進度，全案尚在調查釐清中。