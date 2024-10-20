19日晚間，台中七期豪宅驚傳命案，一名26歲的許姓男子陳屍屋內，疑似遭凌虐死亡，身上有多處傷痕，傳有涉及毒品、詐騙等案件，對此，檢警已介入偵辦，但未證實男子遭虐殺。
據了解，昨天晚間，驚傳台中七期豪宅發生命案，許姓男子疑似遭虐打囚禁致死，遺體有多處瘀青傷痕，且用繩索綑綁，檢警介入偵辦，台中地檢署表示，目前遺體已相驗完畢，未透露偵辦進度，全案尚在調查釐清中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
我是廣告 請繼續往下閱讀
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995