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▲「草蜢」蔡一傑露出動過腦部腫瘤切除手術後在頭上的縫合疤痕，向粉絲和媒體表示，請大家讓他安心靜養、慢慢恢復，也稱手術非常順利。（圖／摘自FB）

香港唱跳男團「草蜢」從年輕時的勁歌熱舞就很受到各地樂迷的喜愛，現在他們雖然都年近花甲，還是會一起巡迴演出，不過9月底在舊金山的表演，只見蘇志威與蔡一智，獨缺蔡一傑，當時蔡一智表示弟弟身體不適、只能暫時缺席，當時有傳聞稱蔡一傑的免疫系統出問題，而且病況嚴重。他今天（20日）終於在社群網站上發文解釋自己的健康狀況，原來他動了腦部腫瘤切除的手術，而手術非常順利，希望外界給他時間和空間安心靜養、慢慢康復，相信往後的人生一定會更精彩。57歲的蔡一傑在「草蜢」中年紀最輕，卻在海外巡演時碰到健康的重大難關，不得不以身體為重，他感謝家人一直在身邊支持和鼓勵，也多謝蔡一智與蘇志威在他手術期間還是於美國的賣力演出，最重要的是多謝所有醫護人員和主診醫生用高超醫術來幫助我他，讓他能重新站起來。在社群網站的照片中，可以明顯看到蔡一傑的頭上有一大圈縫合的疤痕，看來頗讓人心驚，但他向歌迷保證，自己相信往後的人生一定更精彩，最後他又一次向這段期間所有的醫生朋友無私奉獻和愛護致謝，還寫道：「我愛你們。」