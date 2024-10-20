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▲《演員請就位》第3季擬邀導師名單曝光，中國粉絲反應兩極。（圖／微博）

▲有人質疑魯伯特葛林特的資歷不夠，並不適合擔任節目導師。（圖／魯伯特葛林特IG）

▲趙薇是《演員請就位》第1、2季班底導師，然而百度上的節目介紹中卻將她除名。（圖／趙薇微博）

中國真人秀綜藝節目《演員請就位》自2019年開播至今，參賽者透過影視化考核評選出「年度最佳演員」。而節目即將推出第3季，日前公開導師陣容，傳出將邀請電影《哈利波特》中飾演「榮恩」的英國演員魯伯特葛林特擔任導師，消息一出引發中國粉絲激烈討論，紛紛氣炸怒批：「不要丟臉丟到國外！」《演員請就位》將推出第3季，近日公開導師名單，除了1、2季的老班底陳凱歌、章子怡外，還有在電影《哈利波特》中飾演「榮恩」一角的英國演員魯伯特葛林特，以及法國「大滿貫影后」伊莎貝雨蓓。消息曝光瞬間引發熱議，中國粉絲對於第3季導師陣容評價兩極，多數人並不看好，紛紛痛批：「不要丟臉丟到國外啊」、「真的假的啊？中外表演體系完全不一樣啊。」還有人質疑魯伯特葛林特的資歷，「請榮恩完全沒說服力啊，現在也就算歐美18線吧！」不過也有少部分人認為這是節目的一大看點：「這麼大的陣容絕對不能錯過」、「感覺演員們會在榮恩身上學到很多」、「我是迫不及待想看了！」除此之外，2021年無預警被中國官方點名為「劣跡藝人」而遭到全面封殺的演員「趙薇」，是《演員請就位》前2季的固定班底，然而百度上的節目介紹中卻將她除名，新1季的名單也不見她的名字。許多粉絲認為節目少了趙薇，便缺少說服力，也失去原本的熟悉感。