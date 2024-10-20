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▲台灣大賽第一場，中信兄弟靠著6局下7分大局，終場以10:4擊敗統一獅。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.19）

大巨蛋前2戰吸引7.7萬人！中職台灣大賽在本週末首度前進台北大巨蛋，昨（19）日首戰在開賽前就傳出預售票全面完售消息，最終吸引滿場的4萬人進場。奪下系列賽首勝的中信兄弟，昨（19）日台灣大賽首戰，兄弟靠著百萬象迷的威力，吸引滿場的4萬人，刷新單場人數紀錄。過往台灣大賽單場最多觀眾數紀錄，是2003年興農牛隊與在澄清湖棒球場交手興農牛隊的比賽，當時吸引25,000人進場。另一方面，兄弟球團昨（19）日在賽後透露，大巨蛋的第2戰已經售出33,000張預售票，確定將連續刷新中職紀錄，成為台灣大賽史上第2多觀眾進場的單場比賽，且連2戰合計至少上看7萬人。根據稍早官方公布數據，中職35年台灣大賽G2吸引共37,596人進場，前2戰累計77,596人進場。值得一提的是，在台灣大賽最高總進場人次紀錄部分，是由兄弟和樂天桃猿前身Lamigo所寫下，