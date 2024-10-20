大巨蛋前2戰吸引7.7萬人！中職台灣大賽在本週末首度前進台北大巨蛋，昨（19）日首戰在開賽前就傳出預售票全面完售消息，最終吸引滿場的4萬人進場。奪下系列賽首勝的中信兄弟，今（20）日繼續在大巨蛋迎戰統一7-ELEVEn獅，根據官方統計數字，本場湧入37,596人，讓系列賽前2戰的累積進場人數來到7.7萬人，正式刷新兄弟過去在台灣大賽的主場最多觀眾數紀錄。
巨蛋首戰滿場 總人數有望再寫紀錄
昨（19）日台灣大賽首戰，兄弟靠著百萬象迷的威力，吸引滿場的4萬人，刷新單場人數紀錄。過往台灣大賽單場最多觀眾數紀錄，是2003年興農牛隊與在澄清湖棒球場交手興農牛隊的比賽，當時吸引25,000人進場。
另一方面，兄弟球團昨（19）日在賽後透露，大巨蛋的第2戰已經售出33,000張預售票，確定將連續刷新中職紀錄，成為台灣大賽史上第2多觀眾進場的單場比賽，且連2戰合計至少上看7萬人。
根據稍早官方公布數據，中職35年台灣大賽G2吸引共37,596人進場，前2戰累計77,596人進場。過去兄弟在主場的台灣大戰賽事，最多觀眾數的1次發生在2020年，當時共有4戰舉辦在洲際棒球場，累積6.24萬人進場，如今進軍大巨蛋後，只在前2戰就超越這項紀錄，寫下球隊的歷史新頁。
值得一提的是，在台灣大賽最高總進場人次紀錄部分，是由兄弟和樂天桃猿前身Lamigo所寫下，雙方2015年在台灣大賽打滿7場，總計吸引122,127名觀眾，目前距離突破這項門檻只剩下最後的44,531人，且第3戰同樣在大巨蛋開打，相當有機會寫下新紀錄。
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昨（19）日台灣大賽首戰，兄弟靠著百萬象迷的威力，吸引滿場的4萬人，刷新單場人數紀錄。過往台灣大賽單場最多觀眾數紀錄，是2003年興農牛隊與在澄清湖棒球場交手興農牛隊的比賽，當時吸引25,000人進場。
另一方面，兄弟球團昨（19）日在賽後透露，大巨蛋的第2戰已經售出33,000張預售票，確定將連續刷新中職紀錄，成為台灣大賽史上第2多觀眾進場的單場比賽，且連2戰合計至少上看7萬人。
根據稍早官方公布數據，中職35年台灣大賽G2吸引共37,596人進場，前2戰累計77,596人進場。過去兄弟在主場的台灣大戰賽事，最多觀眾數的1次發生在2020年，當時共有4戰舉辦在洲際棒球場，累積6.24萬人進場，如今進軍大巨蛋後，只在前2戰就超越這項紀錄，寫下球隊的歷史新頁。
值得一提的是，在台灣大賽最高總進場人次紀錄部分，是由兄弟和樂天桃猿前身Lamigo所寫下，雙方2015年在台灣大賽打滿7場，總計吸引122,127名觀眾，目前距離突破這項門檻只剩下最後的44,531人，且第3戰同樣在大巨蛋開打，相當有機會寫下新紀錄。