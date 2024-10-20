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▲NMIXX昨日作為開場表演團體，氣勢驚人。（圖／SHOW Office提供）

▲Winter頭髮靜電，畫面可愛又滑稽，讓她也邊唱邊笑。（圖／Giselle IG）

▲Giselle在桃園巨蛋的女廁自拍，背景超有台灣味。（圖／Giselle IG）

▲AKMU兄妹檔睽違8年再度來台，帶來多首動聽歌曲。（圖／SHOW Office提供）

韓國大勢女團aespa、NMIXX，以及兄妹組成的音樂團體AKMU（舊稱樂童音樂家）昨（19）日抵達台灣，晚間在桃園巨蛋舉行「2024 K-WONDER CONCERT IN TAOYUAN」拼盤演唱會，3組韓流天團帶來熱門歌曲表演，吸引1萬多位歌迷到場。不過昨日表演有小插曲，aespa團員Winter因為頭髮靜電關係，美豔金髮瞬間變成「炸毛小狗」，讓眾人笑翻差點唱不下去。aespa、NMIXX、AKMU昨日晚間6點正式開唱，aespa作為壓軸最後登場，幾人身穿黑色系服裝，造型相當酷帥，唱到主打歌曲〈Supernova〉時，舞台也噴出乾冰助陣，怎料卻因此讓金髮的Winter頭髮靜電，髮絲飄在空中宛如刺蝟，Winter邊壓頭髮邊唱歌，自己也差點笑出來，其他成員見狀同樣「嘴角失守」，忍不住笑場。粉絲更開玩笑說Winter變成「炸毛小狗」，紛紛留言「炸毛狀態也超美」、「是哪個品種的狗狗這麼可愛」。隊友Giselle在演出結束後，更把Winter頭髮亂飛的照片上傳到IG，以此做為紀念，團員間的互動超級可愛。另外，Giselle也在桃園巨蛋的女廁留下自拍，超接地氣的背景「台味十足」。雖然aespa、NMIXX、AKMU的演出都相當精彩，讓粉絲看得非常過癮，但事後也有歌迷在網路發文，表示：「桃園巨蛋實在不適合辦演唱會」，認為現場的動線和空調、音控都有待加強，也有人批評主持人感覺沒做功課，沒有成功帶動氣氛，反而讓現場變的更尷尬，「請問玩遊戲到底要玩多久，我是來看演唱會的不是看綜藝節目的欸」、「不開冷氣到底什麼鬼，連藝人都爆汗了…然後一直玩遊戲」、「辦得很好下次不要辦了」。