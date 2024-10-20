受到東北季風的影響，北部五縣市雨神來襲！中央氣象署今（20）日針對宜蘭、基隆、臺北、新北、花蓮發布豪雨警戒，到今晚降雨狀況才會趨緩，不只有雨，針對桃園至雲林沿海空曠地區及恆春、離島地區容易出現9至10級強陣風。本週好天氣會落在明、後（21日、22日）兩天，要好好把握！週三開始恐怕會受到最新一波的東北季風和可能形成的「潭美」颱風影響，台灣又會再度進入降雨潮濕的氣候。
臺灣大學大氣科學博士林得恩在FB專頁「林老師氣象站」發文示警：「秋天的颱風，很難掌握」，文中提到，根據今（20）晨歐洲ECMWF及美國NCEP最新數值模式模擬結果顯示，在關島附近的96W，最快在今、明2日，就會發展成熱帶性低氣壓，隨後並有繼續再增強為颱風的趨勢，形成的強度最少在中度颱風以上，且結構相當紮實，屬中型到大型的颱風。
至於颱風路徑走向，林得恩提到，從歐洲ECMWF系集模式對熱帶擾動路徑模擬預報來看，結果相當發散，但部分成員已經有修正朝臺灣來的變化趨勢；美國NCEP則維持朝西，經過菲島呂宋附近，到南海海域，雖然行徑路線還無法確定，但林得恩表示：「不管怎麼走，都會對臺灣有直接或間接的影響，需特別注意！」
中央氣象署預報員葉致均受訪時也表示，明天會有熱帶低壓可能發展成為今年第20號颱風「潭美」，但「路徑分歧難測」，颱風正朝呂宋島東方海面移動，進一步預測需待颱風抵達呂宋島後才能進行。台灣可能會在週四（24日）受到外圍雲系影響，北部及東北部地區可能會有陣雨或局部大雨發生。
此外，從氣象學的定義來看，「秋颱」指的是，每年9至11月間，當有颱風路徑從台灣南邊的巴士海峽由東向西運動或是從南海北上時，它的外圍環流與環境東北季風在臺灣東北外海附近產生合流，隨後再循環境流場移入臺灣陸地，並造成北部或東北部顯著的降雨現象，此類形成共伴效應的颱風，才叫做「秋颱」；若否，頂多只能稱之為「秋天的颱風」。
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至於颱風路徑走向，林得恩提到，從歐洲ECMWF系集模式對熱帶擾動路徑模擬預報來看，結果相當發散，但部分成員已經有修正朝臺灣來的變化趨勢；美國NCEP則維持朝西，經過菲島呂宋附近，到南海海域，雖然行徑路線還無法確定，但林得恩表示：「不管怎麼走，都會對臺灣有直接或間接的影響，需特別注意！」
中央氣象署預報員葉致均受訪時也表示，明天會有熱帶低壓可能發展成為今年第20號颱風「潭美」，但「路徑分歧難測」，颱風正朝呂宋島東方海面移動，進一步預測需待颱風抵達呂宋島後才能進行。台灣可能會在週四（24日）受到外圍雲系影響，北部及東北部地區可能會有陣雨或局部大雨發生。
此外，從氣象學的定義來看，「秋颱」指的是，每年9至11月間，當有颱風路徑從台灣南邊的巴士海峽由東向西運動或是從南海北上時，它的外圍環流與環境東北季風在臺灣東北外海附近產生合流，隨後再循環境流場移入臺灣陸地，並造成北部或東北部顯著的降雨現象，此類形成共伴效應的颱風，才叫做「秋颱」；若否，頂多只能稱之為「秋天的颱風」。