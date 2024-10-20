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▲金碩珍擔任「2024巴黎奧運」火炬手。（圖／美聯社AP）

防彈少年團（BTS）大哥金碩珍（JIN），自今年6月退伍後便馬不停蹄地投入工作中，不僅舉辦活動與近千名粉絲擁抱，也前往巴黎擔任2024奧運的火炬手。他近日也宣告大喜訊，將在11月推出首張個人專輯《HAPPY》，其中他還與女團Red Velvet主唱Wendy合體演唱歌曲，讓等候他許久的大批粉絲聽到此消息後都相當振奮與期待。金碩珍2020年生日時公布的個人單曲〈Super Tuna〉也在上週公開完整版MV，一發佈便佔據各大音樂排行榜多日。這首歌是金碩珍與歌手桂範洙有次在釣魚的過程中靈感乍現，便把詞曲都創作完畢，原先粉絲都以為只是好玩，沒想到隔年卻以特別舞蹈版出現在官方YouTube頻道，令許多粉絲感到又驚又喜。金碩珍首張個人專輯《HAPPY》一共收錄6首新歌，希望邀請粉絲一同探索幸福，金碩珍本人也投入至專輯製作，期盼能向粉絲好好傳遞「幸福」的想法。先前他就曾透露在準備新專輯，更以「冰淇淋」作為比喻，表示新歌會有黑巧克力、跳跳糖、蘇打等不同曲風的音樂，要粉絲們好好期待。其中值得注意的是，女團Red Velvet主唱Wendy確定會與金碩珍共同演唱歌曲〈Heart on the Window〉，雖然兩人都是主唱，但在音色方面卻是不同風格，金碩珍聲音柔和細膩，而Wendy則是清晰響亮，也讓粉絲好奇兩人音色碰撞會擦出什麼火花。