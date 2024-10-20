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▲國光客運宣布將在11月5日將4個乘車月台、18路線全移至4樓。（圖／翻攝國光客運網站）

▲台北轉運站月台租金也隨著樓層持續遞減，如3樓月台每月租金約21萬到25萬、4樓月台每月租金為10萬到15萬元。（圖／NOWnews攝影中心）

▲在疫情發生前，台北轉運站2樓堪稱黃金月台，天天都能看到大量等車人潮。（示意圖／NOWnews資料照）

台灣客運的運輸量正面臨前所未有的挑戰！過去幾年受到疫情、台灣高鐵競爭之影響，國道客運的載客量持續崩跌，且看不到回升的趨勢，許多客運公司營收銳減，也難以負荷台北轉運站2樓高昂租金，紛紛退租轉往4樓，近期就連國光客運也宣布將在11月5日將4個乘車月台、18路線全移至4樓，也讓台北轉運站2樓成為空城。國光客運日前在官網公告，台北轉運站國道相關路線，將自11月5日起從2樓月台調整至4樓月台，總計18條國道客運路線全擠在台北轉運站4樓月台。事實上，台北轉運站2樓月台過去被視為「黃金月台」，能讓顧客大幅減少移動距離增加搭乘誘因，因此每月租金約31萬到33萬元，台北轉運站月台租金也隨著樓層持續遞減，如3樓月台每月租金約21萬到25萬、4樓月台每月租金為10萬到15萬元。沒想到近幾年來國道客運的載客量銳減，讓昔日的「黃金月台」高昂租金成為客運公司的重擔，陸續宣布退租，將路線遷移至更高樓層月台，到了今年11月5日，包含國光客運、三重客運、新竹客運都宣布同時退租2樓月台，屆時過往的「黃金月台」將淪為空城。為何近年來國道客運的載客量一直回不去？據《ETtoday》報導，首都客運總經理李建文就分析，主要有4大原因，第一為高鐵推出學生等優惠方案，台鐵也有新車款，競爭力大增；第二則是少子化，過去國道客運主力客群阿兵哥數量銳減、跨縣市讀大學的學子也變少。第三、疫情改變了民眾習慣，已習慣自駕出門，最後則是客運票價調漲，但高鐵、台鐵卻沒有調整，一來一往之下也讓客運旅客流失。