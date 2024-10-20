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中信兄弟先發、打序出爐！兄弟昨（19）日在台灣大賽首戰上演大逆轉，在6局下攻進7分大局，一舉超前統一7-ELEVEn獅，以10：4取得系列賽首勝。今（20）日G2派出猛登對決獅隊王牌勝騎士，堪稱洋投間的頂尖對決，此外，兄弟球團稍早也公布了第2戰的先發、打序，和首戰大致相同，僅在捕手位置由林吳晉瑋替換高宇杰，打序上沒有調整。大巨蛋的第2戰將影響系列賽走向，過去中職歷史上，台灣大賽取得2勝0敗的成績，將有8成89的機率封王，而兄弟則是8成33。然而，若被統一扳平成1勝1敗，兄弟封王機率將大大降低到2成857，獅隊有反轉局面的機會。第1棒：右外野手、宋晟睿第2棒：中外野手、岳政華第3棒：指定打擊、陳子豪第4棒：一壘手、許基宏第5棒：三壘手、王威晨第6棒：左外野手、曾頌恩第7棒：游擊手、江坤宇第8棒：二壘手、岳東華第9棒：捕手、林吳晉瑋先發投手：猛登