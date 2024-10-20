以〈寶貝對不起〉紅遍全台的香港唱跳天團「草蜢」，是由蔡一智、蔡一傑、蘇志威3人組成，不過在今年9月底的美國舊金山演唱會中，卻不見57歲的蔡一傑身影，今（20）日稍早蔡一傑在官方社群親自透露罹患腦瘤開刀，並公開驚人的後腦縫合照片。腦瘤最常見的症狀就是頭痛，原因、治療方法一次看。
今年57歲的「草蜢」成員蔡一傑，今年9月22日、23日缺席美國舊金山演唱會，僅由另外兩名成員蔡一智、蘇智威撐場。蔡一傑今（20）日在官方社群發文，揭露自己剛切除腦部腫瘤，並公開後腦長長的手術縫合照，蔡一傑向粉絲喊話報平安，表示手術非常順利，也請粉絲給予空間和時間，等待他康復好起來。
根據亞洲大學附屬醫院指出，腦瘤是指腦部有不正常的細胞增生，侵犯周圍或遠處的腦細胞組織，影響正常腦部生理功能。
🟡為什麼會造成腦瘤？
亞洲大學附屬醫院表示，多數腦瘤是基因突變或損傷造成，前者基因變異可能是遺傳或環境因素，而原發性惡性腦瘤的發生率約十萬分之3.5，以神經膠質瘤居多。
🟡腦瘤分4級，第4級存活時間約1年
第1級：惡性度最低，在顯微鏡下幾乎是正常細胞，透過手術治療可得到良好效果，患者存活時間較長
第2級：顯微鏡下可見輕度異常細胞，生長速度慢，局部治療後仍可能復發，部分腫瘤易進展為高度惡性的腦腫瘤。
第3級：顯微鏡下可見異常細胞，屬於惡性度較高的腦腫瘤，需積極治療。
第4級：顯微鏡下顯示異常細胞快速增生，容易復發與轉移，以多形性膠質母細胞瘤最常見，多數患者存活時間約1年。
🟡腦瘤最常見症狀：頭痛
腦瘤的症狀視腫瘤大小和位置而定，良性腦瘤通常生長緩慢，症狀較晚出現；惡性腦瘤生長快速，症狀很快出現。常見症狀包括：頭痛、頭暈、步態不穩、癲癇、視覺障礙、噁心嘔吐、記憶力衰退、語言障礙、性格改變、四肢無力、意識障礙、感覺神經受損。
🟡腦瘤治療的3大方法
1、手術切除
外科手術切除是腦瘤的主要治療方式，目的是建立診斷以及切除腫瘤，減緩腫瘤對腦組織的壓迫及控制腫瘤生長，並減少後續放射治療或化學治療的程度；術後再搭配放射線治療、化學治療或標靶藥物治療，有機會使疾病的預後更佳。
2、放射治療
◼️全腦放射線治療：針對癌症多發性的腦轉移，或是不適合接受手術的病患，全腦放射治療可減少腦轉移病灶對腦組織的壓迫，並控制肉眼不可見的、細微的腦轉移，延緩顱內腫瘤進展。
◼️立體定位放射手術：針對腦瘤病灶給予單次高劑量的放射治療，藉由定位系統將放射劑量高度聚焦於腫瘤，達到腫瘤消融的目的。
3、標靶／化療藥物治療
部分原發性惡性腦瘤，需要加上標靶／化學治療，如：星狀細胞瘤、膠質母細胞瘤等。
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根據亞洲大學附屬醫院指出，腦瘤是指腦部有不正常的細胞增生，侵犯周圍或遠處的腦細胞組織，影響正常腦部生理功能。
🟡為什麼會造成腦瘤？
亞洲大學附屬醫院表示，多數腦瘤是基因突變或損傷造成，前者基因變異可能是遺傳或環境因素，而原發性惡性腦瘤的發生率約十萬分之3.5，以神經膠質瘤居多。
🟡腦瘤分4級，第4級存活時間約1年
第1級：惡性度最低，在顯微鏡下幾乎是正常細胞，透過手術治療可得到良好效果，患者存活時間較長
第2級：顯微鏡下可見輕度異常細胞，生長速度慢，局部治療後仍可能復發，部分腫瘤易進展為高度惡性的腦腫瘤。
第3級：顯微鏡下可見異常細胞，屬於惡性度較高的腦腫瘤，需積極治療。
第4級：顯微鏡下顯示異常細胞快速增生，容易復發與轉移，以多形性膠質母細胞瘤最常見，多數患者存活時間約1年。
🟡腦瘤最常見症狀：頭痛
腦瘤的症狀視腫瘤大小和位置而定，良性腦瘤通常生長緩慢，症狀較晚出現；惡性腦瘤生長快速，症狀很快出現。常見症狀包括：頭痛、頭暈、步態不穩、癲癇、視覺障礙、噁心嘔吐、記憶力衰退、語言障礙、性格改變、四肢無力、意識障礙、感覺神經受損。
🟡腦瘤治療的3大方法
1、手術切除
外科手術切除是腦瘤的主要治療方式，目的是建立診斷以及切除腫瘤，減緩腫瘤對腦組織的壓迫及控制腫瘤生長，並減少後續放射治療或化學治療的程度；術後再搭配放射線治療、化學治療或標靶藥物治療，有機會使疾病的預後更佳。
2、放射治療
◼️全腦放射線治療：針對癌症多發性的腦轉移，或是不適合接受手術的病患，全腦放射治療可減少腦轉移病灶對腦組織的壓迫，並控制肉眼不可見的、細微的腦轉移，延緩顱內腫瘤進展。
◼️立體定位放射手術：針對腦瘤病灶給予單次高劑量的放射治療，藉由定位系統將放射劑量高度聚焦於腫瘤，達到腫瘤消融的目的。
3、標靶／化療藥物治療
部分原發性惡性腦瘤，需要加上標靶／化學治療，如：星狀細胞瘤、膠質母細胞瘤等。