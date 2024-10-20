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立委洪申翰揭露台北市府為拾荒者列冊人數為六都最低，讓拾荒者領不到中央補助，市長蔣萬安供稱是中央未納入廢紙類。對此洪申翰今（20）日再發文表示，過去與蔣同樣在衛環委員會共事，不算交情甚篤，但應該是禮貌相待，之所以會這麼憤怒，是因為市府謊話連篇，尤其在最弱勢者的處境上說謊，真的無法忍受，強調「我槓的不是蔣萬安，我槓的是謊言」。政府為照顧社會弱勢拾荒者，由環境部規劃「資收關懷計畫」，來對弱勢拾荒者的回收物加成給付，由地方政府進行列冊拾荒者才得以申請補助，每人每月最高可領取5000元。洪申翰揭露六都約1100人經列冊領取補助，分別為台北​41人、新北70人、桃園201人、台中230人、台南市281人與高雄市270人，而對此蔣萬安供稱是中央未納入廢紙類，讓拾荒者無意願被列冊。洪申翰表示，如果真的如北市府所說，都是中央政策規劃的問題，那為什麼其他直轄市，幾乎都可以比北市府協助的拾荒者人數，多出5到7倍？​難道是，中央給不同直轄市的補助內容有所不同嗎？當然不是。中央給各縣市的補助當然都是一樣的。洪申翰說，自己很清楚，蔣市府對於他的質問，是必然啞口無言的，只能想盡辦法轉移焦點、顧左右言他。因為這組關鍵數據，就完全拆穿了北市府高層無盡的謊言，不管是全推罪給中央、還是怪拾荒者自己不想要，或是拿南部縣市來牽拖，然而​事實就是事實，蔣市府越要遮掩，打臉的聲音就會越清脆。洪申翰表示，很多媒體私下來問，為什麼要猛追著蔣萬安打？自己可以坦白的說，別誤會了，他和蔣萬安曾在立法院的衛環委員會共事4年，即便不算交情甚篤，但應該也是禮貌相待。​之所以會這麼憤怒，並不是因為人，而是因為這周來蔣市府的謊話連篇，尤其在最弱勢者的處境上說謊，真的無法忍受。洪申翰說，這2、3年來，自己一直非常關注拾荒者在資源循環政策中，越來越艱困的處境。所以好幾次找環境部召開協調會與公聽會，和在地NGO一起找問題、一起對環境部倡議，就是希望能透過制度面，一點一點改善拾荒者的收入和處境。洪申翰說，所以要求環境部要把拾荒者代表，加入到資源回收費率審議委員會，不要再讓拾荒者的聲音，被淹沒在資收大盤商之中，同時也要求，中央要拿出資源來，全面調查掌握全台資收個體戶的現況，尤其是必須更綿密監測各地的資收品項的價格，要更靈活地因應。不只如此，更要用不遺漏任何一個人的「公正轉型」精神，檢討「資收關懷計劃」。甚至為了避免行政部門在辦公室憑空想像做決策，就在7月，還約了部長彭啟明，直接到勞動現場的第一線，體驗拾荒者的具體困境。洪申翰說，但正是在這些連串倡議與要求後，他很清楚，就算中央的政策開始有所改善，但只要地方政府消極不配合，這些拾荒者還是難以得到幫助。北市府在拾荒者議題上，態度一直是非常消極的，這是源於決策高層面對拾荒者的心態，一直是排拒且忽視的，這才是問題的根源。洪申翰表示，自己在前一周質詢揭露北市的問題，其實是希望，環境部應該承擔起更積極對地方政府溝通的責任。但沒想到，蔣市府不檢討就算了，竟然還扯一堆公關式的惡質謊言，來怪天怪地、推卸責任。洪申翰說明，這並不是只有他批判，這是連北市在地NGO五角拌都發文揭發，蔣市府的說法完全不是事實。甚至，NGO還明確指出，北市府是直接用「名額滿了」的荒唐理由，拒絕NGO跟拾荒者的求助。所以蔣市府在這種最弱勢的議題上，惡意撒謊掩飾，他不只無法接受，而且一定跟這些謊言槓到底，絕對不會放過。最後洪申翰說，他知道蔣萬安不一定很了解拾荒者的處境，但在你看到六都數據後，邏輯正常的人應該都知道，環保局提供的那套掩飾說詞，是充滿了漏洞跟破綻，如果還要照單全收，那當然也就不能怪別人罵無能了，「這是對蔣市長最後的一點提醒，言盡於此」。