我是廣告 請繼續往下閱讀

▲短短5分鐘的片段卻在一週內狂吸將近70萬次的觀看，粉絲們湧入圍觀Rain的「大尺度」表演，紛紛敲碗第三彈。（圖／Coupang Play YouTube）

▲Rain先是以「訓練」之名，在主持人身上瘋狂WAVE，後來還直接舉起主持人，畫面逐漸限制級，超母湯動作看得現場工作人員滿臉寫著問號（圖／Coupang Play YouTube）

▲長相帥氣的Rain曾風靡亞洲，是韓國的國民藝人，不過幽默的他一開口就藏不住「搞笑男」的真面目。（圖／rain_oppa IG）

韓國國民綜藝《SNL Korea》近日邀請到唱跳俱佳，就連綜藝感也超足的國民藝人Rain（鄭智薰）登上節目「演小品」，開設舞蹈教室「댄싱 인 더 Rain（舞蹈in the rain）」。完全沒有偶像包袱的Rain黏上八字鬍、換上深V，秒從性感亞洲舞王變身土味舞蹈老師，不過比起浮誇的造型，Rain在舞蹈教學時「超母湯」的肢體動作意外掀起粉絲們的爆笑瘋傳，忍不住直言：「這根本情慾舞蹈教室！」《SNL Korea》上演舞蹈教室的情境喜劇，化身舞蹈老師George Kim的Rain也以一身應景的套裝閃亮滑壘出場，還沒正式開始就笑翻現場。難得演出情境喜劇的他從自我介紹就開始爆笑，接著才硬著頭皮忍笑繼續舞蹈教學。不過這場教學卻越看越奇怪，Rain先是以「訓練」之名，在群演身上瘋狂WAVE，後來還加入第三個人一起跳，畫面逐漸限制級，超母湯動作看得現場工作人員們都滿臉問號，Rain也直接失控再次笑場。大受好評的神奇舞蹈教室，短短5分鐘的片段卻在一週內狂吸將近70萬次的觀看，粉絲們紛紛湧入圍觀Rain的「大尺度」表演，火速出爐的第二彈也再次讓觀眾爆笑。有過一次經驗的Rain除了表情管理更上一層樓外，動作尺度也更大，入戲超深的他還直接伸手越過主持人申東燁的胯下，把對方直接舉起來感嘆：「太溫暖了！」讓台上演員們直接笑崩。影片瘋傳後粉絲也紛紛狂喊：「我在手術房外等家人做手術，看了笑太大聲，其他人一直看我」、「Rain瘋了嗎笑爛」、「結婚之後偶包直接消失，金泰希辛苦了」、「快笑死男人更懂男人」、「這不是我認識的RAIN！」紛紛期待敲碗第三彈快點播出。有著「亞洲舞王」之稱的韓國歌手Rain今年42歲，妻子為女神級演員金泰希。早年憑藉代表作《浪漫滿屋》紅遍亞洲的他，除了影視還橫跨樂壇、音樂製作等領域。作為國民藝人的Rain不只二度被選為「時代百大人物」，還是首位獲得美國MTV電影大獎的韓國人。帥氣的皮囊下也掩飾不住Rain搞笑的心，三天兩頭就跟經紀人互相吐槽的畫面時常在網路上瘋傳，被粉絲笑說根本就是連續劇，與前東家JYP娛樂關係十分良好的他還會和前老闆朴軫永一起上節目，節目中也「沒大沒小」的與老闆互動，相當親切幽默，讓不少粉絲忍不住狂讚私下的Rain真的是名副其實的「搞笑男」。