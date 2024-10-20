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▲柯震東（右）、許瑋甯（左）一起走紅毯，也雙雙獲獎。（圖／NOWnews攝影中心）

▲柯震東手裡拿著的是從許瑋甯禮服上掉落的羽毛。（圖／NOWnews攝影中心）

許瑋甯、柯震東以《不夠善良的我們》分別拿下迷你劇集（電視電影）女主角、男配角獎，在紅毯上許瑋甯穿上貴氣羽毛戰袍，然而拍照時卻有一根羽毛掉落下來，沒想到接著拍照的柯震東就把羽毛撿起來拍照，畫面都被鏡頭捕捉，之後兩人更是雙雙得獎，被打趣這是「好運羽毛」，還有網友好奇「有沒有把羽毛還給許瑋甯？」釣出柯震東本人回應：「還了」。有網友把「柯震東撿羽毛」整段片段擷取放上Threads，獲得100萬以上觀看次數，柯震東行雲流水的動作讓網友們笑翻，直呼：「柯震東好可愛」、「快笑死」、「工作人員嚇到」。而由於兩人之後在典禮上都雙雙獲獎，於是還有人指出：「結果兩人都得獎了！這是什麼神展開啊！ 」笑說這是好運羽毛。有粉絲好奇留言：「想知道他之後有沒有把羽毛還給許瑋甯？」竟然還釣出柯震東親自回覆：「還了」，互動相當逗趣。許瑋甯今年憑藉《不夠善良的我們》蟬聯迷你劇集視后寶座，在台上她哽咽感謝劇組人員和自己的家人朋友，更少不了對老公邱澤的感謝；而柯震東也以同部劇拿下男配角獎，讓他自己都驚訝到不可置信。