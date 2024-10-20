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▲楊繡惠（左二）被徐乃麟（右二）罵「妳最賤」的片段終於播出。（圖／《天才衝衝衝》臉書）

▲觀眾看了節目片段後，發現事情並沒有那麼嚴重。（圖／《天才衝衝衝》臉書）

▲楊繡惠（左）與徐乃麟一抱泯恩仇，化解節目上的誤會，也表示往後可以再繼續同台合作。（圖／記者吳翊緁攝影）

節目《天才衝衝衝》日前在錄影過程中爆發爭議，楊繡惠突怒控遭到徐乃麟羞辱：「妳最賤！」氣得宣布再也不上節目，雙方一度鬧得關係尷尬，後來還是上演世紀大和解，在記者會上破冰，而該節目片段也在昨（19）日播出，立刻引發熱烈討論，「終於看到這集了，突然覺得乃哥好委屈，根本完全沒有任何罵人意圖⋯他說耍狠劍，還比出劍擊的動作啊。」楊繡惠先前在臉書爆料，被徐乃麟在節目上公開罵賤，直呼不要再上該節目，等於開戰徐乃麟，徐乃麟也怒氣沖沖回應，自己平常都很照顧楊繡惠，撂下重話：「那以後就不開玩笑好了。」而節目製作單位也調畫面釐清真相，還原當時事件原委，錄製當下是在進行遊戲，要用「ㄐ」開頭，想出和運動相關的詞，當時楊繡惠因為想不出來，不斷跳針重複「劍劍劍劍劍」，徐乃麟見狀便開玩笑虧：「妳不是最賤嗎？」如今節目片段終於播出，不少觀眾準時鎖定觀看，紛紛直呼，「聽起來好像還好啊」、「乃哥一開始說妳就是「狠劍」，後面補上「耍狠劍」，其實挺讓人誤會，但後面也補上字的不足，沒有貶低楊（繡惠）的意思，而且到後面乃哥有說，『有她，我就不來！』她也說『不行，你一定要來。』沒有感覺楊有不好感受，一切都是節目笑果，娛樂節目 ，笑果很足」、「看完那個劍真的沒什麼啊，乃哥也直接比手指那個劍，這集大家真的都超歡樂的。」事實上，日前楊繡惠也已經和徐乃麟前記者會和解，兩人不僅擁抱、握手，製作單位還獻上插上10多把劍的蛋糕，徐乃麟開玩笑表示，要把「萬劍穿心」蛋糕送給楊繡惠，楊繡惠承認是自己太幼稚，心裡那關過不去才會開直播，徐乃麟也再度喊話：「《天才衝衝衝》妳一定要再來！」