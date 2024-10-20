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根據眾多資料統計，日本無論是在疫情前後，都是台灣人最喜愛的旅遊目的地，因此線上旅遊品牌AsiaYo推出全新獨家創意旅行企劃，為消費者提供不同價格區間的神秘日本旅行體驗，並限時限量販售，目的地與詳細行程將在活動結束後揭曉，讓參加者享受未知旅程帶來的樂趣與期待。AsiaYo說明，遊日盲旅盒中的團旅行程涵蓋日本全區域皆有，並依據航空、住宿飯店及餐食等級的差異，提供NT9,999精選旅行家、NT$28,000無畏探險家、NT$39,900至尊冒險家等三種不同價位的盲旅盒做選擇，進而滿足不同消費者的旅行期待。AsiaYo指出，每份盲盒日本團旅行程，最低可以NT $9,999暢遊北海道五天四夜，還可獲得AsiaYo只送不賣的旅日安心禮盒組，包含點亮神秘旅程的旅行光明燈、隨性旅行家必備的FlyOut!手機吊繩、消滅你一切不順心的旅人全方位防護乖乖符、專屬於台灣人認證標章的隨性冒險家雷射貼紙，讓整個盲盒旅程更添趣味，非常適合喜愛探險驚喜，或是想去日本又不知要去哪的消費者，可以藉由拆盲盒這個有趣又有創意的專案，得到更多旅行中意想不到的驚喜。AsiaYo行銷長游棨元表示，「在疫情後隨著日圓貶值，日本旅遊市場大幅增加，我們為滿足各層次消費者需求，我們致力深耕多元化產品，從單一的訂房到套裝團體遊程、運動馬拉松甚至星野集團全系列酒店等，都能在AsiaYo一站式購足」游棨元也說AsiaYo一直是年輕而創新的營運思維，這次推出的「遊日盲旅盒」專案，顛覆傳統計畫旅遊的概念，「讓你到日本但卻有意想不到的驚喜！針對時下年輕人最流行的開盲盒驚喜，以及超值的日本旅遊套裝行程，讓喜愛探險刺激，又有神秘感哈日旅人們，有完全不同的旅遊體驗！」