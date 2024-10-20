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20日中午，新北市新莊區思源路某加油站，發生一起死亡案件，加油站員工報案指出，有民眾在廁所裡許久未出來，警方破門之後，發現61歲余姓男子倒臥廁所內，已無生命跡象，送醫搶救不治，而余男的身邊發現一支針筒，將報請檢方相驗釐清死因。據了解，余男於19日晚間10時許，騎機車到該處加油站後，獨自一人走進廁所就沒有再出來。今天上午，員工清潔打掃的時候，見門反鎖以為有人正在使用，但直到中午，都沒有見到人出來，敲門也無人回，驚覺有異狀急忙報警處理，此時余男已待廁所內16小時。余男被發現陳屍廁所內，警方初步勘驗，現場發現一支針筒，但無明顯打鬥痕跡，初判無外力介入，而余男是否為疾病或藥物致死，還需檢方相驗才能釐清死因。