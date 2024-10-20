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▲阮昭雄代表僑委會致贈紀念品給蔡錦釧團長。（圖／僑委會）

為加強全球僑臺商與國內相關政府部門及產業的鏈結，促進創新科技交流合作，僑務委員會辦理五天四夜的「2024年臺灣創新產業邀訪及商機交流團」，邀請來自13個國家、19位僑臺商返國參訪交流，僑務委員會副委員長阮昭雄10月18日出席綜合座談，期盼僑臺商與時俱進，將此行收穫帶回與其他僑臺商分享，共創「經濟日不落國」。阮昭雄提到，因應時代的變化，許多產業結構不只在技術、資金上更加密集，同時也需要新的思維導入，因此僑委會舉辦創新產業邀訪及商機交流團，希望海內外企業彼此交流，一同集思廣益創造合作機會，也促進僑臺商們事業更上一層樓。阮昭雄表示，臺灣雖小，但各地僑胞人才輩出，期盼僑臺商都能發揮影響力，把臺灣的創新相關產業帶到世界各地，僑委會也將持續作為海外僑臺商最強而有力的後盾，共創「經濟日不落國」。會中交流熱絡，交流團團長蔡錦釧感謝僑委會辦理本次的交流，尤其安排專業顧問姚長安陪同，帶領團員認識相關領域的產業知識、對接廠商與政府部門，並提供實務上的建議，僑臺商們都讚譽有加。歷經五天的參訪，有僑臺商提到，透過各參訪行程，見識到臺灣先進的創新技術，彼此的交流分享也帶來許多啟發，期待帶著新的能量回到僑居地，與當地的產業做連結。本次交流團行程包含拜會經濟部中小及新創企業署、國家科學及技術委員會、參加「海內外青年企業家交流會」、參觀「2024臺灣創新技術博覽會」，瞭解國內外最新的創新科技與產品；另外也參訪TTA臺灣科技新創基地、奧義智慧科技股份有限公司等企業，並進行商機媒合洽談，期盼協助海內外優勢產業及資源互補對接，創造產業新商機。