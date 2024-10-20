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▲自全球16個國家，共29位青商共同瞭解臺灣新創及科技產業發展現況及未來趨勢，並與國內青年企業家交流。圖為進行企業參訪-臺灣人工智慧實驗室。（圖／僑委會）

為配合政府經貿政策，結合海外僑臺青商力量，僑務委員會辦理為期3日的「2024年全球青商邀訪團」，來自全球16個國家，共29位青商與會，僑委會副委員長阮昭雄於10月18日主持綜合座談，分別以「我國經貿發展」及「僑務工作」為題，期盼雙方能藉此共同瞭解臺灣新創及科技產業發展現況及未來趨勢、彼此交流。阮昭雄致詞時分享，政府推出多項計畫，如「青年百億圓夢計畫」，希望能協助僑胞在事業發展上獲得實質幫助。他指出，海外僑胞在外打拼累積起來的力量，就是我國政府力量的延伸，因此他希望僑委會能更好地連結和支持海外僑胞，共同推動臺灣成為經濟強國。阮昭雄指出，總統賴清德的願景是要讓臺灣成為「經濟的日不落國」，並希望透過各種計畫和活動，讓海外僑胞成為實現這一願景的重要力量。綜合座談共分兩場次，首先是以「我國經貿發展」為主題，由數位發展部數位產業署主任秘書黃雅萍、國家發展委員會產業發展處副處長陳瓊華、經濟部中小及新創企業署新創育成組副組長林佳慧等部會代表與青商進行意見交流，介紹當前臺灣政府重要的數位、經貿政策，協助青商瞭解臺灣優勢及產業合作交流現況。數發部分享數位發展的三支箭「打詐、數位韌性、數位經濟」，提升AI產品的品質、壯大資安產業，透過臺灣雲市集網站對接國外市場；國發會期許協助產業的資本、作業、數位效率化等三方面，提升國家能見度；經濟部以「協助中小型企業進行淨零、數位雙軸轉型」為題，結合僑臺商力量共同拓展國外市場。第二場次主題為「僑務工作」，僑委會安排綜合規劃處、僑民處、僑教處、僑商處、僑生處及僑務通訊社等單位主管，就僑務工作推動現況進行意見交流及聽取青商建言，會中以如何協助僑青參與僑社服務、深化僑青二代華語文學習、延伸僑務服務觸角，以及擴大向主流社會推廣宣傳臺灣軟實力等議題進行交流，討論熱絡。本次參訪團行程包含參與「海內外青年企業家交流會」、參觀「臺灣創新技術博覽會」，並拜訪「臺灣人工智慧實驗室」及「達明機器人股份有限公司」，僑委會期許青商透過與國內產業商機交流與合作，共同拓展國際市場。