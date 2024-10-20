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▲邵雨薇寫下對金鐘的感想，並恭喜所有入圍與得獎者，間接表達對吳慷仁的祝福。（圖／邵雨薇IG）

▲邵雨薇曬11年前定裝照，表達自己對表演的熱愛。（圖／邵雨薇IG）

▲吳慷仁以《有生之年》拿下第59屆金鐘獎的「戲劇節目男主角獎」。（圖／NOWnews製圖）

▲吳慷仁在中國仍緊盯直播，聽到自己獲獎時激動噴淚。（圖／吳慷仁臉書）

藝人吳慷仁憑《有生之年》拿下第59屆金鐘「戲劇類男主角獎」，不過因在中國拍戲，不克前來參與金鐘盛會，不過他仍不忘緊盯直播，且在得知自己獲獎的瞬間感動落下男兒淚。女友邵雨薇今（20）日稍早也首度在IG發文，分享對於金鐘的心得，並寫下14字向所有入圍、得獎者獻上祝福。邵雨薇在IG發文寫下：「昨天與商魂團隊一同觀看金鐘59頒獎典禮，依然感到熱血沸騰且驕傲，驕傲著這麼多好戲、還有如此優秀的團隊。」她還曬出自己11年前身穿高中制服的定裝照，表達對表演的熱愛，「雖然我看得很害羞，依然沒忘當時眼神正在閃閃發光的自己，還是一樣熱愛表演，我會繼續加油」。文末邵雨薇向所有入圍、得獎者獻上祝福：「恭喜所有入圍與得獎者，你們好棒。」雖未對男友吳慷仁奪獎單獨表態，但也被外界視為間接給男友的肯定。昨日由《有生之年》導演許肇任替代吳慷仁領獎項與發表感言，信件中吳慷仁感謝戲中的所有家人、製作團隊及合作3次的導演，最後也不忘提到女友邵雨薇，「謝謝她這幾年的陪伴與包容，容忍我對角色的嘗試與任性，胖胖瘦瘦的很不健康，我會開始注意身體健康的。」