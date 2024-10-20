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藝人嘻小瓜日前透露，在台北市信義區碰到計程車司機拒載短程，還好後來遇到55688的司機主動服務。對此，網紅計程車司機王國春分析，應要先釐清藝人攔車詢問的地方，是否為計程車排班區。嘻小瓜在社群上表示，「每次在信義區坐路邊的車都會壓力很大，因為我住附近，信義區路邊計程車都會拒載！」他控訴，準備搭乘路邊計程車時，司機詢問地點後卻拒絕服務，「叫車的話你在我問可以坐的時候，就會說這是有人叫車，不會問完我要去的地址在說這是叫車」，認為這是司機怕被檢舉「拒載短程」的反制方法。嘻小瓜也提到，後續問了第二台計程車也是拒載，第三台司機則下車主動表示願意服務，「第三台是55688！果然有穿制服的還是有服務精神！」。對此，55688接受《NOWnews今日新聞》採訪時分享，以55688來說，長程客戶與短程客戶比例大致相同，但其實許多司機都很喜歡載短程，因為對於司機來說，快速結束短程後就能夠接下一單，能在短時間內賺比較多錢。被問及如何避免司機拒載，55688在司機教育訓練與平日溝通中，不斷提醒維持高品質服務的重要性，如果民眾有遇到「拒載短程」的司機，建議民眾可以依循各縣市政府交通局的管道，保障自身權益。由於計程車過往多次傳出乘車糾紛、價格爭議等問題，導致形象較為負面，近年來計程車產業努力扭轉形象，55688也力拚服務精緻化，不僅成立車隊、要求司機穿制服，從視覺上創造統一整齊的形象，也打造嚴密的線下組織與教育訓練、品質管理系統，並設有24小時客服專線，滿足消費者的需求。王國春則指出，藝人的說法是片面的，還沒有了解事情的原貌，他分析，如果今天司機是在政府規劃的「計程車排班區」，按照藝人的說法，司機不能拒載，如果排班區拒載，可向主管機關檢舉，罰款600至1200元，但如果藝人在非排班區，或是路上攔車，司機本來就沒有一定要載，可以拒絕的。王國春進一步表示，這件事如果要問對錯，要先釐清藝人攔車詢問的地方，是不是計程車排班區，如果司機本來就不是在排班區，基本上沒有所謂的「拒載短程」的問題，因為非排班區司機本來就可以說自己沒有在排班工作。至於技巧性詢問規避短程，王國春坦言「這的確是有」，甚至許多鄉下火車站在排班區，部分司機都會用這樣的套話規避短程，甚至還請乘客用衛星派遣叫車，或去其他地方搭車，遇到這樣明確拒載短程的行為，建議認為所有乘客都應該要檢舉，維護自己的搭車權益，這樣也才可以讓行為不佳的司機得到應有的懲處。