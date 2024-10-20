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「電價上漲將引發物價上升，最終受害的還是普通民眾。」隨著台電於10月16日再度調漲工商業用電費12.5%，台灣的中小企業與民眾正面臨越來越大的經濟壓力。為進一步探討這一政策的影響，南台灣觀光產業聯盟總召集人、高雄漢王洲際飯店總裁林富男憂心地說，電價上漲重擊中小企業與民生，也進一步推高了附加生活成本，這將對社會穩定造成深遠影響。」林富男對政府持續調漲電價表達了強烈憂慮，他並詳細分析了這一政策對經濟與社會的潛在衝擊指出，從2022年以來，台電已經進行了多次調漲電價，台積電財務長黃仁昭在10月17日的法說會上提供的數據顯示，台灣的電價已經比2022年前的水準高出1.92倍，成為台積電全球廠區中電價最高的地區。林富男認為，這樣的電費上漲對中小企業的打擊尤為嚴重。這些企業無法像大型企業那樣吸收額外的成本，只能將這些上漲的電費自行吸收，或是轉嫁給消費者，導致商品與服務價格的上升。這對中低收入群體的生活產生了巨大的困擾，多數民眾已經在面對越來越沉重的生活壓力，貧窮線不斷的拉高。「電價上漲將引發物價上升，最終受害的還是普通民眾。」林富男感慨的說，「許多家庭已經在努力應對高昂的物價，現在電費上漲進一步推高了附加生活成本，這將對社會穩定造成深遠影響。」據《財訊》18日報導，台積電也憂慮能源供應不穩風險。台積電董事長暨總裁魏哲家在(17)日法說會上也表達了他的看法。他指出，台積電所需的電力、水力與土地，政府曾經承諾會給予充足的供應，因此台積電將繼續與政府保持溝通，確保能源供應的穩定。台積電對穩定電力供應的需求極為關鍵，電力成本的上升已經對台積電這樣的大型高科技企業帶來了壓力。若電力供應進一步不穩定，將可能對整個產業鏈造成不可估量的影響。對於上述問題，林富男提出了他的見解，他認為核能解決能源危機的可行方案，台灣應該重新考慮核能作為穩定且高效的能源選項。他指出，過去20年前的舊觀念，政府推行「非核家園」的政策導致台灣逐步關閉核電廠，轉而依賴昂貴且不穩定的再生能源，如太陽能和風力發電。這些能源的成本每度電高達6元，遠高於核能發電的成本1.16元。「核能不應被排除在能源政策之外。」林富男特別提到，許多先進國家如芬蘭已經通過先進核能技術（如OL3反應爐）顯著降低了電力成本，並確保穩定的供應。他強烈建議，台灣應優先考慮延長現有核電廠的運行壽命，再引進先進的核能技術，以應對當前及未來的能源需求，並有效減少對昂貴進口燃料的依賴。林富男強調。「我們需要的是多元化的能源選擇，以確保經濟的持續發展與能源供應的穩定。」針對目前台電持續虧損，只會讓企業與民眾承擔後果，並依賴政府補貼的現狀。這種依賴補貼的模式不可持續，林富男說，最終只會拖累台灣的經濟發展。林富男表示，僅靠電價上漲無法解決台電的財務問題，反而會加重企業與民眾的負擔。2024年政府補貼台電的金額將超過1,000億元，明年可能要求政府再補助2000億元，為了避免台灣經濟陷入長期衰退，降低民眾生活壓力。林富男呼籲政府應迅速調整能源政策，重新啟動核能發展，並加強對節能技術的推廣。他認為，通過核能與再生能源的並行發展，台灣可以實現能源供應的穩定性，降低電力成本，並保障企業的國際競爭力。台灣當前的能源政策亟需轉變。電價上漲已經給中小企業與民眾生活帶來沉重壓力，政府必須採取更加務實且多元的政策，以確保能源供應的穩定性與經濟的可持續發展。林富男最後強調，重新啟動核能，並推動節能技術的應用，將是解決台灣能源危機的關鍵。台灣的經濟競爭力和民生福祉，取決於意識形態的轉變及我們是否能夠制定出穩定、長遠的能源政策。