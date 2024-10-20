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▲2022年11月24日晚間，新疆烏魯木齊市天山區吉祥苑小區發生火災，導致10死9傷。隨後在烏魯木齊當地和大陸各大城市，包括上海市的烏魯木齊中路，陸續有大批民眾上街悼念火災遇難者。（圖／美聯社／達志影像）

隨著一年一度的萬聖節臨近，中國許多年輕人也開始計劃要到上海過節，不過與此同時，上海警方維穩已開始升級，有消息指警方要求當天禁止出現「角色扮演者」，一旦發現，將立即進行勸阻和處理。去年上海的萬聖節，出現許多針砭時弊的角色扮演，包括諷刺習近平的小熊維尼。根據《自由亞洲電台》報導，萬聖節臨近，中國許多年輕人計劃到上海過萬聖節，連日以來，在抖音等社群平台相繼有網友發出呼籲，表示如果要參加2024上海萬聖節活動，下面幾點一定要注意：「1，今年預計最佳遊玩日期是10月26至27日，時間預計從17點開始至23點。2，如無意外，活動將集中在鉅鹿路，熱鬧的中心地段是在found158周邊，各種帥哥美女都集中在這裏。但是記得要儘早去，因爲按照去年的經驗，天黑後人山人海。」不少網友在評論區響應，但也有人提醒「禁止一切COSPLAY／NPC裝扮，任何萬聖節元素妝容不可以。先口頭勸退，如果不配合會採取強制措施」等。一名上海市黃浦區的居民馬女士接受《自由亞洲電台》採訪時表示，許多年輕人喜歡COSPLAY裝扮，但是警方已經發了內部通知，「上海已經提前發了通知，禁止扮各式各樣的，如蝙蝠、骷髏，不準裝扮這些看似恐怖的形象。通知已經下了，應該先勸戒裝扮者，不聽的話就會強制。」在去年的萬聖節，一名女子因其恐怖裝束引發群眾注意，最終被警方帶走調查。警方表示，當時她的裝扮在公共場所造成了不適和恐慌，雖然最終並未對她採取進一步的法律措施，但這一事件顯示了當局對眾多年輕人聚集，可能引發類似「烏魯木齊中路」事件的不安與擔憂。報導指出，據上海警方與街道辦事處的通知，今年在黃浦區將嚴格禁止任何形式的萬聖節裝扮，特別是COSPLAY和具有恐怖、暴力元素的妝容，如蝙蝠、南瓜、幽靈、骷髏等圖像和裝飾也被明確禁止。通知中強調，警方將採取「誰發現，誰帶離，誰卸妝」的原則，確保街區內不出現任何違反規定的裝扮。一旦發現不合規的裝扮或相關活動，警方將採取勸退及強制措施，任何抵抗都可能導致進一步的法律處理。此外，線上和實體的萬聖節宣傳活動也受到嚴格限制，明確禁止使用「萬聖節」字樣及相關元素。馬女士表示，「現在越來越收緊關於意識形態方面的管束，但年輕人向來有反叛心理，你越管他越想嘗試。」上海警方今年提前部署萬聖節的安保措施，有評論認為，這反映了當局對公共秩序的高度關注。近年來，萬聖節在中國部分城市受到年輕群體的熱捧，但伴隨而來的也有所謂不和諧的聲音。部分市民對於恐怖裝扮的容忍度較低，認為有礙市容或引發不安，而當局擔心與政府意識形態衝突的場景出現在上海。此外，當前中國正加強管控社會治理及網絡輿論，許多與西方文化相關的節日或活動也受到更加嚴格的監督和限制。當局對萬聖節的管控正體現這一趨勢。