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▲《蔚藍檔案》在10月18日晚間進行3週年直播節目時，介紹國際服「最多人遊玩國家」，結果直播圖表上台灣就排在第一名的位置。（圖／翻攝x）

韓國NEXON Games 開發的校園美少女槍戰風遊戲《蔚藍檔案 Blue Archive》，自2021年推出後在全球廣受歡迎，台灣更是擁有大批「老師」玩家群，近期也迎來3周年活動，沒想到卻官方直播中卻將台灣和香港與其他國家並列，讓大批中國玩家出征抗議，對此，蔚藍檔案官方也急忙發多種語言的道歉聲明，強調「尊重一個中國」原則。《蔚藍檔案》在10月18日晚間進行3週年直播節目時，介紹國際服「最多人遊玩國家」，結果直播圖表上台灣就排在第一名的位置，接下來依序為韓國、香港、美國、印尼，但圖表用圖卻是寫著 Country ，讓大批中國網友翻牆出來出征《蔚藍檔案》官方，要求給個交代。而在事發當下，中國《蔚藍檔案》微博帳號九已經搶先發出聲明「我們始終堅定不移地維護中國主權和領土完整的立場。台灣、香港是中華人民共和國領土始終不可分割的一部分」，並稱已向NEXON 進行抗議。事件經過一日發酵後，今（20）日凌晨3點《蔚藍檔案》官方也分別發出韓語、英語、泰語以及繁體中文的道歉聲明，完整聲明如下：我們是負責《蔚藍檔案》國際服的韓國 Nexon 團隊，作為負責人，我們對於本周在直播中，使用錯誤用詞表示深感抱歉，我們仍尊重「一個中國」立場， 確認標註有誤之後，立即進行修正，並於 19 日發布修正版本影片。經確認，出現錯誤部分由內部人員失誤導致，我們已經對相關人員進行了處理，今後團隊將繼續努力，加強相關內容審核，杜絕此類事件再次出現，讓《蔚藍檔案》成為讓大家更加滿意的遊戲。