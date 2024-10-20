不只人類愛躺平，這個年代連孔雀都學會了！近期在高雄壽山動物園裡，有遊客目睹園區內孔雀「集體躺地不動」，還以為牠們集體掛掉，嚇得立刻通報園方，不過園方隨後也解釋真相「牠們在享受生活啦！」
有民眾前往高雄壽山動物園，逛到一半突然在鳥園裡看到孔雀不分公母，集體倒在地上，讓遊客深怕牠們身體出狀況，立即通報園方前往察看情況。
對此，壽山動物園今（20）日也在IG立刻澄清，「其實牠們不是集體罷工，也不是生病不起….只是舒服到一起日光浴，在享受生活啦！」隨後也感謝遊客熱心通報，同時也提供未來在展區內看厭鳥禽、動物倒地不起或「發懶不動」，都可以多停留一下，再等看看。或者叫看看，沒醒的話都可以即刻通報。
不少網友看完孔雀集體躺平的現場照片後，也紛紛苦笑喊「學會躺平了！」、「第一次看到孔雀融化」、「我看到這景象也會誤會」、「這個看起來真的很像掛了」。
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對此，壽山動物園今（20）日也在IG立刻澄清，「其實牠們不是集體罷工，也不是生病不起….只是舒服到一起日光浴，在享受生活啦！」隨後也感謝遊客熱心通報，同時也提供未來在展區內看厭鳥禽、動物倒地不起或「發懶不動」，都可以多停留一下，再等看看。或者叫看看，沒醒的話都可以即刻通報。
不少網友看完孔雀集體躺平的現場照片後，也紛紛苦笑喊「學會躺平了！」、「第一次看到孔雀融化」、「我看到這景象也會誤會」、「這個看起來真的很像掛了」。