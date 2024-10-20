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▲金賢在重返舞台，回憶當時遭受不實指控時覺得委屈。（圖／PROJECT 7 官網）

前BLACK6IX成員金賢在（Kim Hyunjae）近日成功洗清校園暴力的指控，並以清白之身重返舞台，參加新的選秀節目《Project 7》。他之前因遭受校園暴力指控，不得不在選秀節目《Peak Time》中途退出，儘管他堅決否認這些指控，但為了不影響隊友，金賢在當時決定暫時退出並提出訴訟。歷經一年多的訴訟後，法院終於判決金賢在無罪，並裁定指控者要賠償他5億韓元（約合37.7萬美元）。在參加《Project 7》時，金賢在回憶這段艱難時刻，並以激動的語氣表示：「我當時正準備在《Peak Time》進行表演時，突然看到網上指控我校園暴力的貼文。為了不影響團隊，我選擇退出節目，但我始終想證明自己是清白的。」他也提到，在這段時間內感到十分迷失，最終在法律的幫助下為自己辯護並證明了清白 。在《Project 7》節目中，金賢在談及自己未來的計劃，表示這段經歷讓他更加堅定。他希望透過這個舞台重新展現自我，重建自己的形象，並重獲粉絲的信任。他坦言：「這次重返舞台對我來說，不僅是個人音樂事業的新起點，更是重拾信任的機會。」經過風波後，金賢在希望未來能夠專注於音樂事業，並以嶄新的姿態迎接新的挑戰 。這次的重返舞台不僅是金賢在音樂事業的新里程碑，也代表著他在公眾心中的重新定位。