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▲《人民日報》在微博發出台灣的畫。（圖／翻攝自人民日報微博）

▲陳妍希（右）與陳曉（左）結婚8年，近年一直被外界揣測兩人婚變，更傳聞男方想「淨身出戶」。（圖／微博）

中國10月1日迎來75周年國慶，許多在中國發展的台灣藝人紛紛祝賀「祖國」生日快樂，其中女星陳妍希也有轉發中國官媒的國慶文，沒想到日前她又再度提到「我的寶藏家鄉中國台灣」，令許多網友表示，輸誠的意志好堅定。中國官媒《人民日報》18日忽然發出一篇貼文寫道：「當秀美台灣一秒入畫，你會看到什麼？湖光山色的日月潭、生機盎然的阿里山、高聳入雲的台北101大樓……」，文末更加上Hashtag「＃我的寶藏家鄉＃台灣＃我們是血濃於水的一家人」，向中國網友喊話，感受祖國寶島風情。不過，沒想到10月1日才剛祝賀完「祖國」75周年國慶的陳妍希，立即在微博轉發《人民日報》貼文，並且寫下「逢甲夜市熱鬧非凡、玉山山脈雄偉壯麗、漁人碼頭夕陽浪漫」，後面更是跟隨《人民日報》加入Hashtag我的寶藏家鄉「中國台灣」。台灣網友看了直呼「她輸誠意志堅定」、「祖國藝人不意外」。事實上，陳妍希與中國男星陳曉結婚8年近來頻頻被爆婚變、關係急凍，中國狗仔卓偉甚至爆料兩人早已分居1年多，男方更表明願意淨身出戶，不想爭奪孩子的扶養權，不過，兩位當事人至今皆未做出正面回應。