我是廣告 請繼續往下閱讀

今年4月間，嘉義一名26歲的林姓男子，因與一名就讀國三的少女有嫌隙，竟利用他人的IG帳號，佯裝相約少女出來打工，趁機將少女拘禁、限制行動，之後更涉嫌毆打性侵，案經嘉義地院審理，林男遭判處7年、林男女友判1年6月徒刑。可上訴。據了解，林男於今年4月間，利用他人IG帳號，誆騙少女外出打工，當少女搭車至嘉義火車站時，就被林男的22歲女友等人開車載走，並強行取走其手機，拘禁在竹崎鄉某民宅。少女遭拘禁期間，被林男及其女友毆打，林男還涉嫌性侵少女逾10次。今年5月間，林男又將少女移送至大林鎮某民宅，剛好警方前往查緝竊案，發現少女遭拘禁，立即救其脫困。據判決書指出，林男拘禁少女期間，動手毆打與性侵，造成少女背部挫傷、右大腿擦傷、右大腿瘀傷等，林男女友則幫忙看管，防止少女逃跑。案經法院審理，林男嚴重侵害少女人身自由、性自主權，林男女友則涉及對少女私行拘禁罪嫌，因此依對少年拘禁罪嫌、成年人故意對少年傷害罪，合併應執行有期徒刑7年；林男女友則判處有期徒刑1年6個月。