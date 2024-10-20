吳慷仁昨（19）日以《有生之年》獲得金鐘視帝，雖然因為工作無法到場領獎，但仍緊盯直播，剛和中國經紀公司簽約的他，也同步在微博發表得獎感言，但中國網友反應兩極，有人恭喜，有人則緊咬兩岸話題，要他「秀出紅旗」。對於吳慷仁拿視帝是否有政治考量？戲劇類評審主任委員薛聖棻透露，「評選過程以作品說話。」
吳慷仁拿視帝哭了 微博反應兩極
吳慷仁拿下金鐘視帝之後，社群平台同步發文，「收工了，心裡暖暖的。再次謝謝所有一起完成《有生之年》的夥伴們。也謝謝你們的支持。」並PO出工作人員側拍他在看直播的畫面，聽到導演許肇任拿著他給的感言致詞，吳慷仁也落下男兒淚，看起來非常感動。
微博上不少粉絲都祝福他得獎，「二封太棒了」、「讚讚讚，恭喜二哥」、「就知道你一定會得獎」、「金鐘視帝，實至名歸」，不過也有留言攻擊他，「所有人都知道你是台獨，還不快點秀出紅旗，把尾巴藏好乖乖做人」。
視帝頒給剛吳慷仁，是否有政治考量？戲劇類評審主任委員薛聖棻透露，「我們評選過程以作品說話，這是開會的共識，單就報名參賽作品的表現給予的。」薛聖棻也透露，排在吳慷仁後面的是柯叔元，「今年很特別的是，第一次大家開始評審達成共識的，一路過來都是有共識，有分歧的到最後一次都還是會花長時間討論。」
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吳慷仁拿下金鐘視帝之後，社群平台同步發文，「收工了，心裡暖暖的。再次謝謝所有一起完成《有生之年》的夥伴們。也謝謝你們的支持。」並PO出工作人員側拍他在看直播的畫面，聽到導演許肇任拿著他給的感言致詞，吳慷仁也落下男兒淚，看起來非常感動。
微博上不少粉絲都祝福他得獎，「二封太棒了」、「讚讚讚，恭喜二哥」、「就知道你一定會得獎」、「金鐘視帝，實至名歸」，不過也有留言攻擊他，「所有人都知道你是台獨，還不快點秀出紅旗，把尾巴藏好乖乖做人」。
視帝頒給剛吳慷仁，是否有政治考量？戲劇類評審主任委員薛聖棻透露，「我們評選過程以作品說話，這是開會的共識，單就報名參賽作品的表現給予的。」薛聖棻也透露，排在吳慷仁後面的是柯叔元，「今年很特別的是，第一次大家開始評審達成共識的，一路過來都是有共識，有分歧的到最後一次都還是會花長時間討論。」
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