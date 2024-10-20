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▲氣象粉專認為，準潭美颱風5天後才會走到菲律賓呂宋島或巴士海峽，目前影響台灣的機率中偏高。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲各國預測預測中，歐洲ECMWF部分成員，已經將準「潭美」颱風的路徑修正朝臺灣來的變化趨勢。（圖／翻攝林老師氣象站）

熱帶性低氣壓TD24於今（20）日下午生成，目前位於菲律賓東方海面上，以每小時25公里速度，向西進行，TD24預計在未來24小時內將持續增強，成為今年第20號颱風「潭美」（Trami，越南命名），中央氣象署也公布了最新路徑預測，認為未來該熱帶低壓將往呂宋島方向接近。據中央氣象署今（20）日下午2時公布的觀測資料顯示，熱帶性低氣壓TD24目前中心位置在北緯 14.6 度，東經 136.8 度，以每小時25公里速度，向西進行。中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒 20 公尺。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早也發文表示，潭美颱風即將形成，但目前距離尚遠，5天後才會走到菲律賓呂宋島或巴士海峽，「目前影響台灣的機率中偏高」，但路徑變數還很大，也呼籲民眾暫時不用過度緊張。各國預測預測的部分，日本氣象廳預測5天後10／25將移動到呂宋島東北角近海，至於歐洲ECMWF部分成員，已經將準「潭美」颱風的路徑修正朝臺灣來的變化趨勢，美國NCEP多數則認為準「潭美」颱風會持續朝西走。中央氣象署預報員葉致均也表示，熱帶性低氣壓TD24於明天可能發展成為今年第20號颱風「潭美」，但「路徑分歧難測」，颱風正朝呂宋島東方海面移動，進一步預測需待颱風抵達呂宋島後才能進行。台灣可能會在週四（24日）受到外圍雲系影響，北部及東北部地區可能會有陣雨或局部大雨發生。