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▲贊恩得知連恩過世消息後，情緒幾乎崩潰，因此決定將演唱會延期。（圖／贊恩IG）

▲Liam父親從英國趕去認屍，到場後哀戚親吻照片告別兒子。（圖／美聯社／達志影像）

▲一世代（One Direction）連恩（Liam Payne）小檔案。（圖／Liam Payne X、社群中心製圖）

前英國愛爾蘭偶像天團「一世代」（One Direction）成員連恩潘恩（Liam Payne），本月17日於阿根廷1家酒店的陽台墜樓身亡，享年31歲。消息曝光後令大批粉絲及好友相當不捨，昔日同團成員贊恩馬利克（Zayn Malik）在得知連恩死訊後情緒崩潰，昨（19）日在IG限動悲痛發聲，宣布原訂於本月23日展開的巡迴演唱會將延期舉行。而Liam父親昨日也趕赴阿根廷認屍，悲痛吻了連恩的照片告別。贊恩昨日在IG限動寫下：「由於本週經歷令人心碎的失去，我決定推遲《STAIRWAY TO THE SKY》的美國巡迴，時間將重新安排至1月。詳情將在未來的幾天內確定，我也會立即公開訊息。你手上的門票可以延續使用，我愛你們，謝謝大家的理解。」而根據據外媒報導，贊恩在得知消息後非常震驚，情緒幾乎崩潰，家人甚至不敢讓他獨處，目前有1群朋友在他身旁陪著他。昨日連恩的父親傑夫潘恩（Geoff Payne）抵達兒子墜亡的飯店認屍，看到許多粉絲為連恩送上的鮮花和照片，傑夫陷入沉默，更拿起1張照片端詳親吻，喪子的心痛溢於言表，讓現場圍觀的粉絲也忍不住流下眼淚，而連恩的遺體將在英國大使館協助下送回家鄉。※連恩潘恩（Liam James Payne）小檔案國 籍：英國伴 侶：雪莉柯爾（2016―2018）Maya Henry（2019—2022）子 女：1子（母：雪莉柯爾）出 生：1993年8月29日過 世：2024年10月16日（31歲）阿根廷／布宜諾斯艾利斯死 因：墜樓身亡職 業：歌手、詞曲作家活躍時期：2008－2024隸屬團體：One Direction（一世代）